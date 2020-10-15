Думпис: из всех командных видов спорта, похоже, наиболее опасен хоккей

Судя по событиям в Латвии и других странах мира, из всех командных видов спорта, похоже, особенно опасен хоккей, заявил агентству LETA главный инфектолог Минздрава, профессор Уга Думпис.
По мнению инфектолога, хоккей оценивается как особо опасный, так как он потенциально связан с длительным пребыванием в раздевалках, сидением на скамейке резервистов и криками во время игры.
И в Центре профилактике и контроля заболеваний (SPKC) агентству LETA указали, что риски заражения можно разделить по интенсивности выдоха, в частности, если разговаривать, то риск ниже, чем если кричать, тогда как пение связано с наибольшим риском.
Думпис пояснил, что групповые занятия спортом опасны не самим спортом, а тем, что вместе собираются люди из разных мест за пределами своих социальных пузырей.
Напомним, судя по информации SPKC, на прошлой неделе 5,1% новых случаев заражения Covid-19 были связаны именно со спортивными занятиями.
Представитель SPKC Илзе Арая указала, что в связи с случаями коронавируса в рижском "Динамо" и участием команды в КХЛ, нужно понимать, что "они идут по своим протоколам и у них есть команды риска". Поэтому эти случаи Covid-19 стоит рассматривать отдельно.