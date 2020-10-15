Думпис: из всех командных видов спорта, похоже, наиболее опасен хоккей

По мнению инфектолога, хоккей оценивается как особо опасный, так как он потенциально связан с длительным пребыванием в раздевалках, сидением на скамейке резервистов и криками во время игры.

И в Центре профилактике и контроля заболеваний (SPKC) агентству LETA указали, что риски заражения можно разделить по интенсивности выдоха, в частности, если разговаривать, то риск ниже, чем если кричать, тогда как пение связано с наибольшим риском.

Думпис пояснил, что групповые занятия спортом опасны не самим спортом, а тем, что вместе собираются люди из разных мест за пределами своих социальных пузырей.

Напомним, судя по информации SPKC, на прошлой неделе 5,1% новых случаев заражения Covid-19 были связаны именно со спортивными занятиями.