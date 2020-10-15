Под Сигулдой остановили водителя, который даже не мог удержаться на полосе

В соцсетях появилось видео, на котором виден очень подозрительный серый Volkswagen Passat, который двигался в направлении Сигулды со стороны Лигатне. Так как водителю удержать машину на своей полосе было, похоже, очень сложно, он многократно выезжал на встречную полосу, создавая опасные ситуации. У едущих за ним возникли подозрения, что водитель может быть пьян, поэтому они связались с Госполицией.

Подозрительный автомобиль удалось установить уже на территории Сигулды. Перед этим Volkswagen Passat чуть не вызвал лобовое столкновение с несколькими грузовиками, а в конце ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы протаранить полицейскую машину.

ФОТО: Скриншот видео

Все свидетельствовало о том, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако представитель Госполиции Лина Кальке рассказала TVNET, что водителя проверили на месте происшествия, однако опьянения констатировано не было.

По словам Кальке, начаты три административных процесса - за использование телефона или смартфона, когда транспортное средство находится в движении, за пересечение сплошной линии и за необоснованный выезд на встречную полосу, создав при этом угрозу безопасности движения.

ФОТО: Скриншот видео