Эстония разрешит въезжать в страну из Латвии без самоизоляции. Но есть условие

Такое решение в четверг приняло правительство Эстонии.

"Сегодня правительство приняло принципиальное решение. Со следующей недели мы не будем требовать самоизоляции от лиц, приезжающих из Латвии и Литвы, а будем лишь требовать, чтобы они сделали один тест на коронавирус в течение 48 часов до приезда в Эстонию, и если он негативный, то добро пожаловать в Эстонию", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции после заседания правительства.

Министр социальных дел Танел Кийк добавил, что жители Эстонии могут сдать тест на коронавирус по возвращении из Латвии или Литвы, и в случае негативного результата на них не будет распространяться требование самоизоляции.

Правительство также намерено ввести исключения из действующих ограничений для приезжих из Латвии, Литвы и Финляндии, разрешив въезд без самоизоляции людям, которые отвечают определенным критериям. 10

Согласно готовящемуся постановлению правительства Эстонии, если кумулятивная среднесуточная заболеваемость в Латвии, Литве и Финляндии в течение двух недель превысит 50 случаев на 100 тыс. жителей, то в Эстонию из этих стран без соблюдения самоизоляции можно будет въезжать для работы, учебы, посещения врача, по неотложным семейным обстоятельствам или транзитом. Но при условии, что у человека нет симптомов Covid-19.

По словам Рейнсалу, ожидается, что аналогичные решения об отказе от требования самоизоляции для жителей Эстонии примут также Латвия и Литва.

Согласно предоставленной Министерством иностранных дел Эстонии информации, с 12 октября требование самоизоляции не распространяется на лиц, прибывающих в Эстонию из стран с 14-дневным кумулятивным уровнем заболеваемости Covid-19 менее 25 на 100 тыс. жителей. В случаях, когда уровень инфицирования составляет от 25 до 50 случаев, применение самоизоляции зависит от того, является ли этот показатель в 1,1 раза ниже или выше, чем уровень заболеваемости в Эстонии. Если показатель ниже, то требование самоизоляции выполнять не обязательно, а если выше, то самоизоляцию нужно соблюдать. Если человек прибывает в Эстонию из страны, где показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо соблюдать самоизоляцию.

Лица, въезжающие из Литвы, Латвии и Финляндии, на сегодняшний день могут не соблюдать самоизоляцию, если кумулятивный 14-дневный уровень заболеваемости Covid-19 в стране не превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Исключение в отношении перемещающихся в границах Валки и Валги жителей этих городов, которые не имеют симптомов Covid-19, применяется независимо от 14-дневной кумулятивной заболеваемости Covid-19.