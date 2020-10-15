Шуплинска: после "удаленки" вопрос модели обучения будут решать самоуправления

"Если за это время ситуация останется стабильной или [заболеваемость Covid-19] уменьшится, то да, конечно. Если мы увидим рост заболеваемости, то могут последовать и другие ограничения", - так ответила она на вопрос, смогут ли самоуправления в дальнейшем выбирать модель учебы.