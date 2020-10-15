В Огрской больнице нет свободных мест, но туда продолжают везти пациентов из Риги

Он рассказал, что в конце прошлой недели в Огрскую больницу был доставлен 31 пациент из Риги, в свою очередь вчера - 28. Чтобы разгрузить рижские больницы для принятия пациентов с Covid-19, людей везут в региональные больницы, в том числе и в Огре.

Несмотря на то, что 14 октября в 15 часов был прекращен прием пациентов, так как не было свободных мест, бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) по-прежнему везут пациентов. Таким образом сложно обеспечить соответственное качество лечения, так как у каждого больного должно быть место, а людей размещают в помещении эндоскопии на колясках, рассказал Широв.

Он связала с директором NMPD Лиене Ципуле, которая выразила понимание в связи со сложившейся ситуацией, однако ей даны указания везти всех пациентов в региональные больницы. Широв проинформировал, что привезенных в четверг NMPD до 16 часов пациентов принимать не будут, так как важно обеспечить качественную заботу за уже имеющимися пациентами.

Он также отметил, что сейчас сложилась абсурдная ситуация, так как из-за нехватки мест жителей Огре везут в Екабпилс. В целом в больнице царит сильное давление, многие пациенты недовольны, что нельзя получить услугу на месте, сказал руководитель больницы. 1

В данный момент в Огрской больнице не констатировано ни одного случая заболевания Covid-19, во всех подозрительных случаях берутся анализы. Ни одного случая заболевания не констатировано и у работников больниц.

Он также напомнил, что посетителей не пускают ни в больницу, ни в пансионат. Пациенты, посещающие амбулаторное отделение, в медучреждении обязательно должны быть в маске. Если маски нет, ее можно купить в автомате или аптеке.