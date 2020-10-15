Почти половина из констатированных за сутки случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге

В Даугавпилсе зарегистрировано 16 новых случаев заражения, в настоящее время в этом самоуправлении известно о 268 больных. В Краславском районе зарегистрировано девять новых инфицированных, что увеличивает общее количество проживающих там лиц с Covid-19 до 75 человек.

Как в Екабпилсе, так и в Кекавском районе зарегистрировано по четыре новых случая заражения. Общее количество пациентов в Екабпилсе достигло 29, а в Кекавском крае - 16 человек. В Кулдигском крае за прошедшие сутки зарегистрировано трое инфицированных, общее количество заболевших там достигло 106 человек.

Новые случаи Covid-19 за прошедшие сутки зарегистрированы также в Юрмале, Лиепае, Резекне, Олайнском, Айзпутском, Саласпилсском, Талсинском, Бабитском, Стопиньском, Лиелвардском, Царникавском, Прейльском, Ройском, Энгурском, Ливанском, Дагдском и Икшкильском краях.