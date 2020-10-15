Сторонники и противники масок, треснувший дом и санкции против россиян. Все, что вы могли пропустить 15 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Четверг, 15 октября.
Коронавирус:
- В Латвии 114 новых случаев Covid-19, четверо госпитализированы. Почти половина случаев зарегистрирована в Риге.
- Латвия занимает второе место по количеству инфицированных Covid-19 в странах Балтии.
- Covid-19 сильно повлияет на ноябрьские праздники; не будет и салюта.
- В Огрской больнице нет свободных мест, но туда продолжают везти пациентов из Риги.
- Эстония разрешит въезжать в страну из Латвии без самоизоляции. Но есть условие - необходим отрицательный тест.
- Думпис: из всех командных видов спорта, похоже, наиболее опасен хоккей.
- Каждый второй житель Латвии думает, что Covid-19 искусственно создан в лаборатории.
- Тартуская фирма запатентовала лекарство от коронавируса.
- В Литве рекордное число случаев коронавируса за сутки - 255; в Эстонии - 33.
- Младший сын Трампа переболел Covid-19 вместе с родителями.
Другие события дня:
- В Латвии задержаны участники отмывшей миллионы евро международной сети.
- Похищение, угрозы убийства и бегство от полиции. В Даугавпилсе задержаны двое мужчин.
- В Риге в жилом доме треснули стена и пол: жильцов срочно эвакуировали.
- Премьер-министр Кыргызстана перенял обязанности президента страны.
- Отравление Навального: Евросоюз ввел санкции против шести россиян.
- В Минске вышла на свободу известная спортсменка Елена Левченко.
- Шуплинска: после "удаленки" вопрос модели обучения будут решать самоуправления.
- В Пурвциемсе мужчина отобрал у девятилетней девочки телефон. Его поймал прохожий.
- В Рижском порту обнаружили 16 000 бутылок водки, замененных на минералку.
- Трагедия в Болдерае: выпав из окна 12-го этажа, погиб мужчина.
- Эстонские фермеры вынуждены продавать картофель по четыре цента за килограмм.
Новости из мира знаменитостей:
- СМИ: Принца Гарри вызвали в Букингемский дворец на "серьезный разговор".
- Дмитрий Хрусталев о лишении прав и пьянстве: "Я - алкоголик. Я не виноват - это моя беда".
- Netflix запустил русскоязычную версию.
- Убийство рэпера Энди Картрайта было заранее спланировано. Следствие вынесло обвинение.
- Кристина Асмус заразилась коронавирусом.
Новости спорта:
- Ребека Коха во второй раз вышла замуж. На этот раз официально.
- Конор Макгрегор назвал соперника и дату своего следующего боя: Дастин Порье, 23 января.