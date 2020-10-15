Чт, 15.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Сторонники и противники масок, треснувший дом и санкции против россиян. Все, что вы могли пропустить 15 октября

ФОТО: TVNET lasītāja foto

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Четверг, 15 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии 114 новых случаев Covid-19, четверо госпитализированы. Почти половина случаев зарегистрирована в Риге.
  • Латвия занимает второе место по количеству инфицированных Covid-19 в странах Балтии.
  • Covid-19 сильно повлияет на ноябрьские праздники; не будет и салюта.
  • В Огрской больнице нет свободных мест, но туда продолжают везти пациентов из Риги.
  • Эстония разрешит въезжать в страну из Латвии без самоизоляции. Но есть условие - необходим отрицательный тест.
  • Думпис: из всех командных видов спорта, похоже, наиболее опасен хоккей.
  • Каждый второй житель Латвии думает, что Covid-19 искусственно создан в лаборатории.
  • Тартуская фирма запатентовала лекарство от коронавируса.
  • В Литве рекордное число случаев коронавируса за сутки - 255; в Эстонии - 33.
  • Младший сын Трампа переболел Covid-19 вместе с родителями.

Другие события дня:

  • В Латвии задержаны участники отмывшей миллионы евро международной сети.
  • Похищение, угрозы убийства и бегство от полиции. В Даугавпилсе задержаны двое мужчин.
  • В Риге в жилом доме треснули стена и пол: жильцов срочно эвакуировали.
  • Премьер-министр Кыргызстана перенял обязанности президента страны.
  • Отравление Навального: Евросоюз ввел санкции против шести россиян.
  • В Минске вышла на свободу известная спортсменка Елена Левченко.
  • Шуплинска: после "удаленки" вопрос модели обучения будут решать самоуправления.
  • В Пурвциемсе мужчина отобрал у девятилетней девочки телефон. Его поймал прохожий.
  • В Рижском порту обнаружили 16 000 бутылок водки, замененных на минералку.
  • Трагедия в Болдерае: выпав из окна 12-го этажа, погиб мужчина.
  • Эстонские фермеры вынуждены продавать картофель по четыре цента за килограмм.

Новости из мира знаменитостей:

  • СМИ: Принца Гарри вызвали в Букингемский дворец на "серьезный разговор".
  • Дмитрий Хрусталев о лишении прав и пьянстве: "Я - алкоголик. Я не виноват - это моя беда".
  • Netflix запустил русскоязычную версию.
  • Убийство рэпера Энди Картрайта было заранее спланировано. Следствие вынесло обвинение.
  • Кристина Асмус заразилась коронавирусом.

Новости спорта:

  • Ребека Коха во второй раз вышла замуж. На этот раз официально.
  • Конор Макгрегор назвал соперника и дату своего следующего боя: Дастин Порье, 23 января.

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