Футбол с Владимиром Ивановым: Соскучились по "Вирслиге"? Пять матчей в субботу как награда за терпение

Кто может быть запамятовал - что там у нас в турнирной таблице, в двух словах об основных "точках кипения".

Во-первых, за шесть туров до финиша борьба за титул между "Ригой" и РФШ ни в коем случае не отменяется. Пока что действующий чемпион страны может чувствовать себя относительно спокойно. Но только относительно - команда под руководством Михаила Конева (в самой "Риге", кажется, уже и не вспоминают об Олеге Кононове, у которого, между прочим, на руках действующий контракт с латвийским клубом, а потому все эти разговоры о том, что он вот-вот примет одну из команд российской премьер-лиги, не могут иметь под собой основания пока эта ситуация не разрешена юридически) имеет в своем активе 57 очков, РФШ - 51.

Шесть очков - это отрыв, но не самый впечатляющий. Так что лидер расслабляться точно не имеет права. Вот почему матч, которым 17 октября будет открываться этот тур "Елгава" - "Рига" (начало - в 13 часов), все равно для гостей имеет огромную ценность и не о какой недооценке соперника не может идти речи. Даже при том, что в эту паузу "Елгава" серьезно облегчила свою платежную ведомость, расставшись не только с тремя украинскими легионерами (покинул клуб в том числе и лучший бомбардир команды Юрий Захаркив), но и с рядом местных игроков, которые когда-то претендовали на роль лидеров (Евгений Казачок, Игорь Козлов и Никита Иванов).

ФОТО: Ivars Veiliņš/FK Jelgava

Все это произошло в тот момент, когда "Елгава" заметно прибавила - на старте третьего круга семь завоеванных очков позволили подопечным Дависа Цауне оторваться от зоны переигровки и окопаться на седьмой позиции (от восьмого места елгавчан отделяют уже пять очков), а впереди ведь два серьезных испытания. Помимо субботней встречи с "Ригой", "Елгава" на следующей неделе в 1/4 финала Кубка Латвии встречается с "Вентспилсом". Что касается двух предыдущих матчей "Елгавы" и "Риги", то тут комментарии излишни - два раза по 3:0 в пользу лидера первенства очень даже красноречивы.

Во-вторых, по-прежнему актуален "еврокубковый котел", как я это называю. Вот как расположились команды с третьего по шестое места: "Валмиера" - 36 очков, "Вентспилс" - 31, "Лиепая" - 29 и "Спартак" - 28. В этой связи матч с Юрмале с участием "Спартака" и "Вентспилса" приобретает особенный окрас. На самом деле он многое что может определить в контексте латвийского представительства в еврокубках в 2021 году. Кстати, в этом сезоне спартаковцы еще не побеждали команду Виорела Фрунзы (1:3 и 1:1), так что с мотивацией у "курортников" проблем, по идее, не должно быть. Да и в случае успеха команда из Юрмалы при определенных условиях может взлететь сразу с шестого места на четвертое и догнать "желто-синих" по очкам.