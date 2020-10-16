Футбол с Владимиром Ивановым: Соскучились по "Вирслиге"? Пять матчей в субботу как награда за терпение

Сразу пять дуэлей, но не в Риге, в один день, но со стартовым интервалом от 13 до 18 часов, география - от Лиепаи до Даугавпилса, как минимум две встречи с "большой добавленной стоимостью" - и все это программа спринтерского 22-го тура "Вирслиги", который уложится за субботу. Чемпионат Латвии по футболу среди команд высшей лиги будто пытается наверстать упущенное, когда шанс проявить себя был предоставлен сборным нашей страны - и молодежной, и национальной. Что ж, спустя две недели октября возвращаемся к нашим внутренним делам.
Кто может быть запамятовал - что там у нас в турнирной таблице, в двух словах об основных "точках кипения".
Во-первых, за шесть туров до финиша борьба за титул между "Ригой" и РФШ ни в коем случае не отменяется. Пока что действующий чемпион страны может чувствовать себя относительно спокойно. Но только относительно - команда под руководством Михаила Конева (в самой "Риге", кажется, уже и не вспоминают об Олеге Кононове, у которого, между прочим, на руках действующий контракт с латвийским клубом, а потому все эти разговоры о том, что он вот-вот примет одну из команд российской премьер-лиги, не могут иметь под собой основания пока эта ситуация не разрешена юридически) имеет в своем активе 57 очков, РФШ - 51.
Шесть очков - это отрыв, но не самый впечатляющий. Так что лидер расслабляться точно не имеет права. Вот почему матч, которым 17 октября будет открываться этот тур "Елгава" - "Рига" (начало - в 13 часов), все равно для гостей имеет огромную ценность и не о какой недооценке соперника не может идти речи. Даже при том, что в эту паузу "Елгава" серьезно облегчила свою платежную ведомость, расставшись не только с тремя украинскими легионерами (покинул клуб в том числе и лучший бомбардир команды Юрий Захаркив), но и с рядом местных игроков, которые когда-то претендовали на роль лидеров (Евгений Казачок, Игорь Козлов и Никита Иванов).
Все это произошло в тот момент, когда "Елгава" заметно прибавила - на старте третьего круга семь завоеванных очков позволили подопечным Дависа Цауне оторваться от зоны переигровки и окопаться на седьмой позиции (от восьмого места елгавчан отделяют уже пять очков), а впереди ведь два серьезных испытания. Помимо субботней встречи с "Ригой", "Елгава" на следующей неделе в 1/4 финала Кубка Латвии встречается с "Вентспилсом". Что касается двух предыдущих матчей "Елгавы" и "Риги", то тут комментарии излишни - два раза по 3:0 в пользу лидера первенства очень даже красноречивы.
Во-вторых, по-прежнему актуален "еврокубковый котел", как я это называю. Вот как расположились команды с третьего по шестое места: "Валмиера" - 36 очков, "Вентспилс" - 31, "Лиепая" - 29 и "Спартак" - 28. В этой связи матч с Юрмале с участием "Спартака" и "Вентспилса" приобретает особенный окрас. На самом деле он многое что может определить в контексте латвийского представительства в еврокубках в 2021 году. Кстати, в этом сезоне спартаковцы еще не побеждали команду Виорела Фрунзы (1:3 и 1:1), так что с мотивацией у "курортников" проблем, по идее, не должно быть. Да и в случае успеха команда из Юрмалы при определенных условиях может взлететь сразу с шестого места на четвертое и догнать "желто-синих" по очкам.
Матч "Лиепая" - РФШ - гвоздь тура, несомненно. Рижане в этой встрече, которая начнется позднее всех остальных (18.00), не могут рассчитывать на дисквалифицированного Седрика Куадио, что, вроде как может несколько усложнить задачу столичного клуба по завоеванию очередных трех баллов. А то, что они нужны команде Виктора Мороза как воздух - сомневаться не приходится. Ведь в противном случае отставание от "Риги" может стать безнадежным. И это вполне реалистичный вариант исходя из того, на какой волне сейчас находятся курземцы.
Оставляем за скобками гостевое поражение в предыдущем туре от "Риги" на стадионе "Сконто" - 1:2, потому как на данный момент с лидером нашего первенства даже шотландский "Селтик" сильно намучился. В период с 12 августа до 28 сентября "Лиепая" неизменно набирала очки, попутно выдав с учетом матча на Кубок Латвии изумительную серию из шести побед кряду. Так что в данной ситуации даже не так важно, что "Лиепая" в этом сезоне от РФШ изрядно натерпелась (2:5 и 0:3). Более чем уверен, что на эту статистику в РФШ внимания не особо обращают. Как и в команде белоруса Дмитрия Молоша. В середине октября тут уже, извините, другая расстановка сил.
В-третьих, своя битва "за честь и достоинство" разворачивается в самом низу турнирной таблицы. С этой точки зрения два остальных матча тура тоже имеют свою прелесть: "Даугавпилс" - "Метта" и "Валмиера" - "Тукумс". В первом случае игра на стадионе "Целтниекс" пройдет без зрителей (в Даугавпилсе, как известно, с коронавирусом не так все хорошо) и в ней сойдутся соседи по турнирной таблице, набравшие по 16 очков.
При этом "Даугавпилс", не побеждающий вот уже восемь туров (ничья и семь поражений) - восьмой, "Метта" - девятая. И, что любопытно, свою последнюю победу двинчане праздновали 7 августа на рижском стадионе "Даугава" как раз в матче с "Меттой" - 4:1 (в первом круге была еще одна победа над "Меттой", но дома - 4:2).
В случае с валмиерской игрой, понятно, что фаворит здесь - команда Тамаза Пертии. Но не стоит забывать, что пару недель назад "Тукумс" наконец-то смог добиться своей первой, а значит исторической победы в "Вирслиге" (такие выстраданные 2:1 с "Даугавпилсом" дома). И праздновать он ее, наверняка, уже давно закончил. Так почему бы аутсайдеру турнира не подумать о второй? Ведь известно, что аппетит приходит во время еды.