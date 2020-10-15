Полиция ищет без вести пропавшую женщину с годовалым ребенком

Как сообщает полиция, женщина вместе с ребенком в четверг в 10 часов утра вышла из своего места жительства в Кекаве, на улице Рамавас, села в автомобиль KIA ceed и пропала.

Приметы: рост 170 сантиметров, черные вьющиеся волосы, серые глаза, на зубах брекеты. Была одета в фиолетовую куртку с капюшоном. У ребенка была шапка с бабочками.