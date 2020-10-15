Пт, 16.10.2020
Групповые занятия спортом опасны не сами по себе, а тем, что вместе собираются люди из разных мест за пределами своих "социальных пузырей". Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист

Полиция ищет без вести пропавшую женщину с годовалым ребенком

ФОТО: Valsts policija

Госполиция просит помощи жителей в поисках без вести пропавшей Лауры Паваре 1987 года рождения и ее годовалой дочери Аманды Паваре.

Как сообщает полиция, женщина вместе с ребенком в четверг в 10 часов утра вышла из своего места жительства в Кекаве, на улице Рамавас, села в автомобиль KIA ceed и пропала.

Приметы: рост 170 сантиметров, черные вьющиеся волосы, серые глаза, на зубах брекеты. Была одета в фиолетовую куртку с капюшоном. У ребенка была шапка с бабочками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины и ребенка, просят отозваться, позвонив по номерам телефона 67 085 939 или 110.

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