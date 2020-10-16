Один анализ на Covid-19 и два результата. Возможная ошибка загнала мужчину на карантин

Мужчина рассказал передаче, что в воскресенье он повез сына сдать анализы, так как для учеников школы Н. Драудзини они обязательны. Сестричка в Centrāla laboratorija уговорила провериться и отца.

Следующим утром он получил два сообщения. В 7:49 - коронавирус не найден. В 9:01 - вирус все-таки найден.

Сначала отец позвонил в E.Gulbja laboratorija. Ему повезло и на анализы он попал сразу же. Их результат отрицательный.

Мужчина начал общение с Centrāla laboratorija о том, почему результаты одного и того же мазка противоположны.

"Это или ошибка или "заказ", я не знаю. Почему мне в течение часа изменили анализы? Это реальные факты, реальные анализы. Сколько у нас человек? 2000? 3000? У скольких из них правильны, у скольких неправильны эти анализы? Она мне еще в лаборатории устно сказала, что вирус сложно поймать. Он в горле ходит и этой ваткой нельзя так просто поймать," - рассказал передаче мужчина.

Так как он Covid-19-позитивный пациент, сейчас мужчина находится на карантине. Переговоры с эпидемиологами Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), которые устанавливают этот статус, завершились безрезультатно.

"Я не согласен, я совершенно точно не согласен сидеть на карантине. Сбивать режим дня. Травмировать всех близких. Так у меня есть или нет?" - рассказал он передаче. Был получен ответ, что таковы правила Кабинета министров и, чтобы убрать из списка, нужны два негативных анализа. В четверг он отправился в E.Gulbja laboratorija, чтобы выяснить правду.

Представители Centrāla laboratorija передаче указали, что проходит проверка. Всего ежедневно тесты делаются в более чем 20 разных пунктах по всей стране и объем тестов большой - до 1600 мазков в день. Каждый результат проверяют дважды, чтобы исключить ошибку. Так как о человеке сообщают и в SPKC, правильным считается положительный ответ.

"И этот результат был направлен SPKC, значит это призыв доверять результатам и понять, что при проведении большого объема работы могут быть ошибки. Но это можно проверить", - пояснила передаче представитель Centrāla laboratorija Лига Рибинска.

Сами мазки проверяет независимое учреждение. "Если появляются противоречия или сомнения, как в этом случае, то есть возможность отослать этот образец в независимую лабораторию в Латвийском инфектологическом центре, чтобы убедиться в том, какой анализ правильный. На этом и концентрируется внимание, и образец отослан на проверку", - добавила Рибинска.

В SPKC Panorāma признали, что это не первый случай, когда происходит ошибка. Принимая во внимание объем тестирования и нагрузку лабораторий, такое может произойти.