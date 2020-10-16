Латыша повязала полиция, потому что из его машины в Германии "выкатилась голова"

Как передаче Bez Tabu рассказал Янис, он в мае получил первое сообщение от Дании с призывом оплатить штраф за стоянку на муниципальной автостоянке в небольшом пригороде Копенгагена. Размер штрафа - 105 евро, он постепенно увеличился.

"Я сразу отреагировал и отписал, что эта машина не принадлежит мне, что в регистре на меня нет прав собственности. Никакой реакции не было", - указал Янис. 20

Янис обратился с заявлением в Валмиерский участок Госполиции и получил информацию, что согласно данным системы автомобиль продан другому лицу, но более подробную информацию может предоставить CSDD.

Получив документы от Яниса, два датских работника стоянки успокоились, однако бой нужно было начинать еще по одному фронту, так как на каком-то шоссе вместо разрешенных 120 км/час машина Яниса ехала минимум 131 км/с. За это полагается штраф в 20 евро, который постепенно вырос до 25 евро, но уже начали приходить предупредительные письма, хоть и в присланной из Германии квитанции о штрафе было видно, что водитель автомобиля, то есть нарушитель, - не Янис.

Сам Янис не понимает, почему CSDD третьим сторонам указывает, что он является владельцем машины, хотя перед передачей на плац он снял автомобиль с учета.

Однако это еще была мелочь, так как следующий и "наиболее интересный" случай связан не с превышением скорости на 10 километров в час, а с куда более тяжелым преступлением. Как рассказал Bez Tabu Янис, его бывшая машина долгое время стояла на стоянке и вызвала у полиции подозрения. Они решили выяснить, в чем причина стояния машины и открыли багажник, но оттуда выкатилась голова.

"Последний владелец - я. Конечно, через Интерпол местная валмиерская полиция приехала, повязала и увезла", - рассказал Янис. 20

В свою очередь CSDD поясняет, что Янис в этом случае продажи автомобиля все сделал правильно. Ошибся следующий владелец из Литвы, а также немецкие коллеги CSDD.

Иева Берзиня, представитель CSDD: "Немецкая сторона в неопределенном порядке запросила от Латвии информация, кто владелец машины. По нашему регистру можно видеть, что транспортное средство продано лицу, являющемуся гражданином Литвы. Была неточно запрошена информация из регистра CSDD. Например, спрашивают, как тебя зовут, но не спрашивают фамилию, персональный код. Спросили только один факт, но не запросили остальную информацию. Была получена та информация, которую немецкая сторона запросила".

"Особый случай. На самом деле сложно кого-то винить, кроме того литовца. Это то же самое, если вы с машины на улице снимите номера, поставите свои и поедете дальше. Настолько нелегально это, ведь практически это не его машина, если он использует имеющиеся латвийские номера. У него нет ни страховки, ни техосмотра, ничего. Таким образом, он полностью нелегален на дороге", - рассказал передаче президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс.