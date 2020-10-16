В наступлением осени жителей призывают изменить свои привычки вождения

LVC отмечает, что осенью часто идут дожди и дороги покрывают опавшие листья, а ночью температура может опуститься до нуля и даже ниже, поэтому водителям необходимо изменить свои привычки вождения и быть особенно осторожными, сообщает агентство LETA.

При таких условиях дороги могут быть мокрыми, может начаться аквапланирование, а в утренние часы дороги местами могут обледенеть, поэтому LVC призывает водителей быть внимательными и выбирать приемлемые для погоды скорость и стиль езды.

Предприятие отмечает, что осенью сезон строительных работ на дорогах продолжается и работы по-прежнему ведутся более чем на 70 участках дороги, на Даугавпилсском шоссе от Саласпилса до Икшкиле закрыта одна из двух полос на каждом из съездов, в свою очередь на Елгавском шоссе в утренние и вечерние часы движение может быть увеличено.