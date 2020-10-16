Необычная причина, почему в Великобритании используют два отдельных крана для воды

Те, кто был в Великобритании, возможно, обратили внимание не только на плохую погоду, роскошную архитектуру старого города и двухэтажные автобусы. Там в ваннах и на кухнях два отдельных крана. Интересно, что это ни в коем случае не желание жителей, а осознанное решение на государственном уровне.

Вместе с двумя отдельными кранами в раковинах британцев всегда имеется затычка. Ей предусмотрено затыкать сток, когда раковина наполняется как холодной, так и горячей водой, что создает миниатюрную ванну, в которой можно вымыть руки или посуду.

Несмотря на то, что эта система кажется неудобной для жителей других стран, у британцев этот исторический феномен хорошо прошел проверку временем. Первые краны с водой появились в британских квартирах в 19-м веке. В каждом доме была своя система отопления и водоснабжения; на дровах разогревали цистерну с водой, а вторую оставляли холодной - для питья и приготовления пищи. Это означало, что горячая вода шла только в ванную комнату, а холодная - на кухню. Такая система была введена по причине того, что если нагревать цистерну с водой, она быстрее начинает ржаветь. Чтобы в квартире была по-возможности лучшая питьевая вода, было решено отделить горячую воду от холодной, пишет CNN.

С развитием сантехнологических технологий, в ванных комнатах и на кухнях со временем стало возможным присоединить второй кран - соответственно, холодной или горячей воды. Несмотря на то, что в наши дни есть возможности внести в британскую водную систему новые веяния и отдельные краны сменить на один, во многих домашних хозяйствах традиция неизменно сохранилась.