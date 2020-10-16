В доме и офисе экс-премьера Франции прошли обыски в связи с действиями во время Covid-19

Как сообщило BFMTV и другие французские СМИ, обыски также прошли в домах и офисах министра здравоохранения Олевье Верана и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзин.

Нынешний премьер Жан Кастекс сообщил, что "абсолютно" поддерживает Верана. Так он пресс-конференции ответил на вопрос о прошедших обысках.

"Я вам подтверждаю, что он всегда был на линии фронта, (...) не экономя ни времени, ни своей большой компетенции", - сказал премьер.

Напомним, специальный суд во Франции летом решил возбудить расследование в отношении трех нынешних или бывших министров правительства за их действия по преодолению кризиса Covid-19.

В июле президент Эмануэль Макрон снял Филиппа с должности, на которой но пробыл три года.

Центристски правый Филипп, который после снятия с должности в опросах общественности становился популярнейшим французским политиком, сейчас является мэром портового города Хавры.