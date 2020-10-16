Пт, 16.10.2020
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Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Минздрава

Сартс: во время второй волны Covid-19 увеличилось распространение дезинформации

Янис Сартс

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во время второй волны Covid-19 увеличилось распространение дезинформации в обществе, заявил директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Stratcom Янис Сартс.

В своей время Сартс говорил, что весной вызванная Covid-19 "инфодемия" в Латвии на фоне других стран выглядела достаточно умеренной, но сейчас ситуация изменилась.

"Мы на среднем европейском уровне, и я вижу не столько организованную дезинформацию, сколько циркуляцию основанной на эмоциях информации, не соответствующей действительности, которую активно распространяет часть общества", - сказал он.

Это в основном общественный феномен, добавил Сартс. 

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