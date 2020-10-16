В Старой Риге за рулем каршерингового авто обнаружили 15-летнего парня

Заглянув в салон машины, стражи порядка сразу поняли, что водитель вряд ли имел право садиться за руль. Проверка его документов подозрения подтвердила - водителю было всего 15 лет.

Вскоре на место происшествия прибыла дорожная полиция, которая позвонила родителям мальчика, а также связалась с предприятием, которому принадлежит автомобиль.

Прибывшие на место представители предприятия не скрывали, что у 15-летнего ребенка нет легального способа, как получить ключи от машины, и что машина была арендована на имя другого человека.

Подросток в свою очередь рассказал полиции, что купил в интернете счет, однако подробнее о том, как именно он оказался за рулем, парень не пояснил.

Кроме того, оказалось, что несколько недель назад были украдены ключи от этого автомобиля. Информация о произошедшем передана и Госполиции.