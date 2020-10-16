Господдержка на уменьшение кризиса из-за Covid-19 составит в этом году 1,2 млрд евро

Фискальное влияние мер государственной поддержки, введенных для преодоления кризиса из-за Covid-19, составит в этом году 1,2 млрд евро или 4,3% от внутреннего валового продукта (ВВП), говорится в докладе Совета по фискальной дисциплине (СФД) о рамках среднесрочного бюджета 2021-2023 годов.
В докладе говорится, что влияние мер на экономику будет больше, так как часть мер, например, гарантии из фондов ЕС и перераспределение фондов, не оказывают влияния на бюджет.
"Сейчас только часть мер реально запущены и работают. По оценке Министерства финансов, в середине сентября влияние мер поддержки на госбюджет составляет примерно 700 млн евро. Это меры с определенным сроком, нацеленные на поддержание ликвидности, поддержку предпринимателей и отраслей, повышение эффективности медицины и других отраслей", - говорится в докладе.
С точки зрения СФД, правительство оперативно отреагировало на кризис с Covid-19 и разработало механизмы стабилизации экономики и поддержки населения в соответствии с рекомендациями международных организаций.