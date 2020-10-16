Фото ⟩ "Мне было очень весело": Продюсер и диджей Юрий Граубергер о работе с Самантой Тиной

14 и 15 октября латвийская исполнительница Саманта Тина провела работу с творческой командой на студии Sound Division. К созданию новой песни для конкурса "Евровидение" были приглашены многие. На студии оказался известный, уже далеко за пределами нашей страны, диджей и продюсер Юрий Граубергер (Urbanstep). RUS TVNET связался с ним и получил комментарий.

ФОТО: личный архив Юрия Граубергера

Оказалось, что один из участников рабочей команды Саманты посоветовал пригласить Юрия.

"Со мной связались, все рассказали, я был удивлен и, конечно, был рад подобной возможности", - не стал отрицать продюсер.

В первый день Юрий работал в одной команде с Аминатой и Каспарсом Ансонсом.

Амината, Каспарс Ансонс, Юрий Граубергер Ritvars Stankevičs

"У нас был продюсерский состав и я был его частью, состоял в двух разных командах. Мы писали различные заготовки, а позже представляли друг другу и комментировали", - объяснил он.

"В целом весь рабочий коллектив и Саманта, очень приятные, добрые и душевные люди, мне было очень весело, атмосфера была очень теплая, все внесли свою лепту в процесс", - подытожил Юрий.

TVNET сделал эксклюзивный фотоотчет!

Процесс создания песни организовывал творческий лагерь RigaLive.

Один из латвийских продюсеров Каспар Ансонс Ritvars Stankevičs

Лидер группы Laika suns Арнис Рачинский. Он был продюсером прошлой песни Саманты "I'm Still Breathing". Ritvars Stankevičs

Битмейкер Никлавс Серкач (NiklavZ). Участник дуэта Bel Tempo Юлий Мелнгайлис. Ritvars Stankevičs

Автор ее песни Алисе Йосте и музыкальный продюсер Андис Ансонс. Ritvars Stankevičs

Алтсе Йосте, Саманта Тина, Андис Ансонс Ritvars Stankevičs

Амината Ritvars Stankevičs

NiklavZ и Саманта Тина Ritvars Stankevičs

Арнис Рачинский и Саманта Тина Ritvars Stankevičs

Каспарс Ансонс Ritvars Stankevičs

Продюсер Янис Ячменкис и солист Double Faced Eels Ritvars Stankevičs

Янис Ячменкис Ritvars Stankevičs

Андис Ансонс Ritvars Stankevičs

Солист группы Double Faced Eels Рейнис Страуме Ritvars Stankevičs

Оскарс Уханьс (SKVR) Ritvars Stankevičs

Саманта Тина Ritvars Stankevičs

Амината Ritvars Stankevičs

Саманта Тина Ritvars Stankevičs