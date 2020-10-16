16 октября 2020, 12:47
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Фото ⟩ "Мне было очень весело": Продюсер и диджей Юрий Граубергер о работе с Самантой Тиной
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14 и 15 октября латвийская исполнительница Саманта Тина провела работу с творческой командой на студии Sound Division. К созданию новой песни для конкурса "Евровидение" были приглашены многие. На студии оказался известный, уже далеко за пределами нашей страны, диджей и продюсер Юрий Граубергер (Urbanstep). RUS TVNET связался с ним и получил комментарий.
Оказалось, что один из участников рабочей команды Саманты посоветовал пригласить Юрия.
"Со мной связались, все рассказали, я был удивлен и, конечно, был рад подобной возможности", - не стал отрицать продюсер.
В первый день Юрий работал в одной команде с Аминатой и Каспарсом Ансонсом.
Амината, Каспарс Ансонс, Юрий Граубергер
Ritvars Stankevičs
"У нас был продюсерский состав и я был его частью, состоял в двух разных командах. Мы писали различные заготовки, а позже представляли друг другу и комментировали", - объяснил он.
"В целом весь рабочий коллектив и Саманта, очень приятные, добрые и душевные люди, мне было очень весело, атмосфера была очень теплая, все внесли свою лепту в процесс", - подытожил Юрий.
TVNET сделал эксклюзивный фотоотчет!
Процесс создания песни организовывал творческий лагерь RigaLive.
Один из латвийских продюсеров Каспар Ансонс
Ritvars Stankevičs
Лидер группы Laika suns Арнис Рачинский. Он был продюсером прошлой песни Саманты "I'm Still Breathing".
Ritvars Stankevičs
Битмейкер Никлавс Серкач (NiklavZ). Участник дуэта Bel Tempo Юлий Мелнгайлис.
Ritvars Stankevičs
Автор ее песни Алисе Йосте и музыкальный продюсер Андис Ансонс.
Ritvars Stankevičs
Алтсе Йосте, Саманта Тина, Андис Ансонс
Ritvars Stankevičs
Амината
Ritvars Stankevičs
NiklavZ и Саманта Тина
Ritvars Stankevičs
Арнис Рачинский и Саманта Тина
Ritvars Stankevičs
Каспарс Ансонс
Ritvars Stankevičs
Продюсер Янис Ячменкис и солист Double Faced Eels
Ritvars Stankevičs
Янис Ячменкис
Ritvars Stankevičs
Андис Ансонс
Ritvars Stankevičs
Солист группы Double Faced Eels Рейнис Страуме
Ritvars Stankevičs
Оскарс Уханьс (SKVR)
Ritvars Stankevičs
Саманта Тина
Ritvars Stankevičs
Амината
Ritvars Stankevičs
Саманта Тина
Ritvars Stankevičs
Галерея: создание песни для Саманты Тины на конкурс "Евровидение"