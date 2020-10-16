В пожарах в Риге и Гробиньском крае погибли два человека

В Риге в пятиэтажном жилом доме горели вещи на площади 18 кв. м. Перед прибытием VUGD из дома эвакуировались 15 человек, а еще 12 человек спасатели вывели из задымленных помещений. Трое пострадавших были переданы врачам, а в квартире был найден мертвый человек.