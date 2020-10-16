Пт, 16.10.2020
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В пожарах в Риге и Гробиньском крае погибли два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka / LETA

 В пожарах в Риге и Гробиньском крае погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В Гробиньском крае горел одноэтажный жилой дом площадью 50 кв.м. Под развалинами здания был обнаружен умерший человек.

В Риге в пятиэтажном жилом доме горели вещи на площади 18 кв. м. Перед прибытием VUGD из дома эвакуировались 15 человек, а еще 12 человек спасатели вывели из задымленных помещений. Трое пострадавших были переданы врачам, а в квартире был найден мертвый человек.

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