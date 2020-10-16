В Литве новый рекорд суточных случаев Covid-19 - 281, скончались двое. В Эстонии - 37 случаев

Литва

За минувшие сутки в Литве вновь за фиксировано рекордное число новых случаев Covid-19 - 281, скончались два человека, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

С начала пандемии болезнь была выявлена у 7041 человека, из них продолжают болеть 3862, а 3035 выздоровели.

По данным пятницы, от Covid-19 скончались 112 человек, на два больше, чем за сутки до этого.

Как сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), один смертельный случай зарегистрирован в Шяуляйском округе, где скончался человек старше 80 лет, имевший хронические заболевания.

Второй летальный случай зарегистрирован в Каунасском округе, скончался человек старше 70-ти лет.

За минувшие сутки проверено 8628 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 877 398 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 1267 тестов на Covid-19, из них 37 проб дали положительный результат, сообщила BNS в пятницу утром пресс-служба департамента здоровья. Новых летальных исходов за сутки не было.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 38,45.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 35 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны два человека. Всего в Эстонии умерли 68 человек, заразившихся коронавирусом.