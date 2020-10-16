Сейм передал на рассмотрение комиссиям бюджет 2021 года

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс заявил, что работа над законопроектом займет несколько дней, и в заседаниях комиссии будут удаленно участвовать министры и премьер.

Бюджет планируется принять после государственного праздника 18 ноября.

Как сообщалось, расходы бюджета 2021 года прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, доходы - в размере 9,58 млрд евро.