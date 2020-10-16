Пт, 16.10.2020
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Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Минздрава

Сейм передал на рассмотрение комиссиям бюджет 2021 года

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сейм передал на рассмотрение парламентским комиссиям законопроект о государственном бюджете 2021 года, предусматривающий расходы в размере 10,758 млрд евро.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс заявил, что работа над законопроектом займет несколько дней, и в заседаниях комиссии будут удаленно участвовать министры и премьер.

Бюджет планируется принять после государственного праздника 18 ноября.

Как сообщалось, расходы бюджета 2021 года прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, доходы - в размере 9,58 млрд евро.

Дефицит общего бюджета правительства в следующем году планируется в размере 1,2 млрд евро или 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).

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