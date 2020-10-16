Covid-19 заразились три работника Резекненской больницы

Covid-19 подтвержден у двух работников администрации и одного врача. Все случаи заболевания между собой не связаны и произошли вне рабочего места, указали в больнице.

Зараженные работники находятся на карантине, а прямые контактные лица - в самоизоляции. Самоизоляция установлена восьми прямым контактным лицам, они - работники учреждения. 1

В больнице отметили, что она готова к таким ситуациям, проведены все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Работа больницы проходит непрерывно, она продолжает оказывать неотложные и плановые услуги.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, до четверга число зараженных Covid-19 в Резекне составляло до пяти человек.