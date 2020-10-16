В больницах Литвы с Covid-19 находятся 199 человек, 19 из них - в реанимации

В целом в литовских больницах 17,4 тыс. койко-мест, из них заняты 10,9 тыс., из 634 мест в реанимации заняты 365. Заняты 190 койко-мест из 573 с искусственной вентиляцией, из 5,5 тыс. мест с кислородными масками заняты 2,36 тыс.