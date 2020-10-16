Пт, 16.10.2020
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Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Минздрава

В больницах Литвы с Covid-19 находятся 199 человек, 19 из них - в реанимации

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare / LETA

В литовских больницах на лечении находятся 199 пациентов с Covid-19, девятнадцать из них - в реанимации, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

80 пациентам требуется кислород, девять находятся на искусственной вентиляции легких.

В целом в литовских больницах 17,4 тыс. койко-мест, из них заняты 10,9 тыс., из 634 мест в реанимации заняты 365. Заняты 190 койко-мест из 573 с искусственной вентиляцией, из 5,5 тыс. мест с кислородными масками заняты 2,36 тыс. 

В целом в Литве заражение Covid-19 выявлено у 7041 человека, продолжают болеть 3862, выздоровели - 3035, от вируса скончались 112 человек.

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