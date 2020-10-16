В России за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19

В России умерли 286 пациентов, зараженных корнавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии. На фоне роста числа заражений Covid-19 власти заявляют, что рестораны и магазины пока еще могут работать в обычном режиме, а также запускают новый этап программы туристического кешбэка.
Новый рекорд летальности
За последние сутки в России зарегистрировали еще 13 754 случаев заражения, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 477 меньше, чем в среду.
В Москве выявили 3 942 случаев, и в столице число выявленных заражений падает уже несколько дней (накануне было 4 573, еще днем ранее - 4 618). Ниже планки 4 тысячи суточный прирост в Москве опустился впервые с пятницы, 9 октября.
Главная новость из сообщения штаба в четверг - это рекордная летальность. За сутки умерли 286 пациентов с Covid-19. Это максимальное число за время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен два дня назад, 13 октября, тогда штаб сообщил о смерти 244 человек, а накануне было 239 летальных исходов.
В Москве за последние сутки скончались 57 пациентов с Covid-19 (накануне было 52, еще днем ранее - 58 пациентов, это максимальные значения с июня).
Меньше выявленных случаев
Накануне суточный прирост новых заболевших в России составил 14 231 случай - впервые число новых заражений превысило отметку 14 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее - 13 868 случаев.
В сентябре суточный прирост Covid-19 подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч случаев, к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, а в воскресенье была превышена отметка 13 тысяч, ниже которой этот показатель не опускался.
Стабилизации и дальнейшего спада заболеваемости можно ожидать в начале ноября, заявил Интерфаксу замиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Российская Федерация со своим показателем около 8 [выявляемых случаев заражения в сутки на 100 тысяч жителей] сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией. То есть ситуация напряженная, сложная, [но] вирус не стал злее или опаснее", - сказала в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
За время пандемии в России зарегистрировали 1 354 163 случая Covid-19, 1 048 097 пациентов вылечились, 23 491 человек умер.
Среди заразившихся за последние сутки - губернатор Костромской области Сергей Ситников (он стал 14-м главой региона с коронавирусом) и известная актриса Кристина Асмус. Асмус сообщила об этом в "Инстаграме", пожаловавшись на высокую температуру и "адскую ломоту во всем теле".
В общем, у меня подтвердился Ковид 🦠 3 дня были прям жесткими - температура выше 39 😰 И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... 🌡 Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается Два раза приезжала Скорая 🚑 Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику 🩺💊 Сейчас t 37,9 Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! 😷☝🏻 Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!! 🙏🏻
Дискотеки не закрывают
В Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы и бары, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при регистрации номеров телефонов. Об этом говорится в новом указе мэра Сергея Собянина. Таким образом, ночные клубы продолжат работу, несмотря на ситуацию с Covid-19, но введут систему check in.
При входе в заведение посетители должны будут отсканировать специальный QR-код или отправить смс на соответствующий короткий номер. По замыслу Собянина, так можно будет выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса.
"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19", - написал Собянин в своем блоке.
Мэр напомнил, что весной дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения были закрыты одними из первых, а сейчас - в условиях нового роста заболеваемости - "есть все основания для введения повторного запрета". "Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг", - сообщил Собянин.
Штрафы за неприменение системы check in составят до 500 тысяч рублей, предупредил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Система не предполагает сбор персональных данных населения, требуется только номер телефона, а не фамилия или паспортные данные, заверил чиновник.
Работает это так: человек, проходящий в ночной клуб, сканирует QR-код и получает смс о том, что его номер внесен в базу. Если будет выявлен носитель Covid-19, людям, которые там были, придет уведомление с просьбой провериться на коронавирус. По словам Немерюка, система зарекомендовала себя в Европе и США.
В четверг стало также известно, что билеты в московские театры и музеи можно будет приобрести только онлайн. Одновременно Собянин своим указом разрешил работодателям не предоставлять еженедельно властям сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим, если эти данные не меняются. Данные нужно подавать "при изменении сведений о работниках" в день таких изменений.
Путешествия не отменяются
На этом фоне в России стартует второй этап программы туристического кешбэка - продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств.
Участники программы могут забронировать проживание в отеле до 5 декабря и совершить поездку в любой регион России до 10 января. Таким образом, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники. В рамках первого этапа программы туры можно было купить 21-28 августа, а поездку совершить до конца года.
Условия программы изменились. Например, если раньше отель нужно было бронировать не меньше чем на четыре дня, чтобы получить кешбэк, то теперь - на двое суток. Минимальная стоимость путевки теперь не ограничена - ранее она составляла 25 тысяч рублей, а максимальный размер кешбэка вырос до 20 тысяч рублей (летом было 15 тысяч рублей).
Как и раньше, деньги частично вернут только тем, кто оплатит поездку российской картой "Мир".
Рестораны пока не закрывают
Власти прокомментировали идею о том, что из-за резкого роста числа новых случаев Covid-19 было бы целесообразно закрыть рестораны, бары и непродовольственные магазины, как это было весной, чтобы сократить число контактов между людьми и риск заражений.
Общепит и ретейл пока могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, но если если число заболевших будет и дальше расти, то их могут закрыть, заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Пока да", - так он ответил на вопрос о возможности продолжения работы ресторанов и магазинов. И добавил: "Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний".
Власти в Москве и других городах проводят рейды, чтобы добиться соблюдения масочного режима. Накануне полицеские задержали в Театре на Таганке зрительницу, отказывшуюся надевать маску перед началом спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Спектакль был задержан на час.
Передвижные камеры готовят к карантину
Тем временем в департаменте транспорта Москвы подтвердили, что планируют модернизировать передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений на дорогах так, чтобы они могли фиксировать и нарушителей режима самоизоляции.
Пока эти камеры не будут выписывать штрафы, хотя такая технология предусмотрена, сказали Интерфаксу в пресс-службе департамента.
О том, что передвижные камеры, используемые для контроля за соблюдением ПДД, применят для поиска нарушителей самоизоляции, в том числе пешеходов, ранее сообщили "Открытые медиа". Издание ссылалось на тендер центра организации дорожного движения Москвы.
"Новая система позволит автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других. Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, и у нас пока нет информации, будет ли использоваться в будущем", - сказали в департаменте.
"Это нужно на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости", - пояснил представитель департамента.
Центр организации дорожного движения конкурс на модернизацию передвижных комплексов фотовидеофиксации с максимальной ценой контракта 98,1 млн рублей.