В России за сутки умерло рекордное число пациентов с Covid-19

При входе в заведение посетители должны будут отсканировать специальный QR-код или отправить смс на соответствующий короткий номер. По замыслу Собянина, так можно будет выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса.

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19", - написал Собянин в своем блоке.

Мэр напомнил, что весной дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения были закрыты одними из первых, а сейчас - в условиях нового роста заболеваемости - "есть все основания для введения повторного запрета". "Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг", - сообщил Собянин.

Штрафы за неприменение системы check in составят до 500 тысяч рублей, предупредил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Система не предполагает сбор персональных данных населения, требуется только номер телефона, а не фамилия или паспортные данные, заверил чиновник.

Работает это так: человек, проходящий в ночной клуб, сканирует QR-код и получает смс о том, что его номер внесен в базу. Если будет выявлен носитель Covid-19, людям, которые там были, придет уведомление с просьбой провериться на коронавирус. По словам Немерюка, система зарекомендовала себя в Европе и США.

В четверг стало также известно, что билеты в московские театры и музеи можно будет приобрести только онлайн. Одновременно Собянин своим указом разрешил работодателям не предоставлять еженедельно властям сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим, если эти данные не меняются. Данные нужно подавать "при изменении сведений о работниках" в день таких изменений.

Путешествия не отменяются

На этом фоне в России стартует второй этап программы туристического кешбэка - продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств.

Участники программы могут забронировать проживание в отеле до 5 декабря и совершить поездку в любой регион России до 10 января. Таким образом, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники. В рамках первого этапа программы туры можно было купить 21-28 августа, а поездку совершить до конца года.

Условия программы изменились. Например, если раньше отель нужно было бронировать не меньше чем на четыре дня, чтобы получить кешбэк, то теперь - на двое суток. Минимальная стоимость путевки теперь не ограничена - ранее она составляла 25 тысяч рублей, а максимальный размер кешбэка вырос до 20 тысяч рублей (летом было 15 тысяч рублей).