Пт, 16.10.2020
Групповые занятия спортом опасны не сами по себе, а тем, что вместе собираются люди из разных мест за пределами своих "социальных пузырей". Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист

Из-за Covid-19 введен карантин на швейном предприятии в Краславе

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Из-за Covid-19 введен карантин на швейном предприятии в Краславе, подтвердил агентству LETA заместитель председателя Краславской думы Александр Евтушок. 

В крае были сделаны тесты на Covid-19 по слюне, и сегодня на анализ направлена последняя партия тестов. Тестирование прошли работники муниципальных учреждений, которые общаются с людьми, и работники двух швейных предприятий.

На одном из них - Nemo - случаев заболевания нет, но карантин введен на другом швейном предприятии, где работают 28 человек. 

Других очагов коронавируса, кроме уже известного в школе Варавикснес, в Краславском крае нет.

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