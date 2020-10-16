Из-за Covid-19 введен карантин на швейном предприятии в Краславе

В крае были сделаны тесты на Covid-19 по слюне, и сегодня на анализ направлена последняя партия тестов. Тестирование прошли работники муниципальных учреждений, которые общаются с людьми, и работники двух швейных предприятий.

На одном из них - Nemo - случаев заболевания нет, но карантин введен на другом швейном предприятии, где работают 28 человек.