Rīgas satiksme: в общественном транспорте маски используют 95% пассажиров

Как сообщает агентство LETA, в период времени с 7 по 15 октября контролеры Rīgas satiksme провели 5278 проверок общественного транспорта, часть из которых - вместе с муниципальной полицией Риги.

Во время проверок контролеры как проверяли использование масок, так и то, зарегистрировали ли пассажиры поездку.

Как свидетельствуют заметки контролеров Rīgas satiksme, с 7 по 15 октября маски в общественном транспорте в среднем использовали 90% пассажиров.