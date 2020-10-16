Rīgas satiksme: в общественном транспорте маски используют 95% пассажиров

15 октября в общественном транспорте Риги 95% пассажиров использовали защиту для рта и носа, свидетельствуют наблюдения контролеров Rīgas satiksme.
Как сообщает агентство LETA, в период времени с 7 по 15 октября контролеры Rīgas satiksme провели 5278 проверок общественного транспорта, часть из которых - вместе с муниципальной полицией Риги.
Во время проверок контролеры как проверяли использование масок, так и то, зарегистрировали ли пассажиры поездку.
Как свидетельствуют заметки контролеров Rīgas satiksme, с 7 по 15 октября маски в общественном транспорте в среднем использовали 90% пассажиров.
Предприятие напоминает, что с 7 октября в общественном транспорте необходимо использовать маски для лица, чтобы снизить возможность распространения Covid-19. В случае, если маски не будет, контролеры попросят ее надеть. Кроме того, за несоблюдение этого правила пассажира могут попросить покинуть общественный транспорт.