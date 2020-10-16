Игрок "Челси" продолжит карьеру в "Спартаке"

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

В "Спартаке" нигериец будет получать меньше 3 миллионов евро в год. По данным "Спорт-Экспресса", он потеряет около 25 процентов по сравнению с зарплатой в "Челси".

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что Мозес может дебютировать за "красно-белых" в матче с "Химками" уже 17 октября.

До этого футболист выступал за английские "Уиган", "Челси", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер". В составе "Челси" футболист становился чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы. Всего в составе лондонцев Мозес провёл 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач.