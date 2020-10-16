Пт, 16.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Ассоциация: из-за новых ограничений работу могут потерять 40% работников баров

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Из-за введенных в борьбе с Covid-19 новых ограничений работу могут потерять 40% работников баров, заявил агентству LETA член правления Латвийской ассоциации баров Оскар Икстенс.

"Уже сейчас отрасль находится на узкой каменистой горной тропе, и еще одно непродуманное решение правительства загонит ее в пропасть, где выживут только те, кто способен работать в условиях теневой экономики", - сказал Икстенс.

По его словам, в барах можно обеспечить контролируемую среду, регулировать количество людей и принимать другие меры.

"Если уж на мероприятиях в одном помещении могут находиться до 30 человек, позвольте и барам работать на таких же условиях", - сказал Икстенс.

Общий оборот баров в этом году уже уменьшился наполовину, а предписание правительства закрывать бары в полночь поставит отрасль на грань банкротства, считает представитель ассоциации.

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