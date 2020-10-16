Мужчина, избивший в Эстонии до смерти старушку, просидит в тюрьме до 2035 года

В среду в Пайдеском доме правосудия было вынесено наказание Ивану Козлову, который в октябре прошлого года убил в Пайде, Эстония, 88-летнюю женщину. Помощник председателя Пярнуского уездного суда Яаника Лусти сообщила, что суд признал Козлова виновным в убийстве и неоднократном применении физического насилия, приговорив его по совокупности наказаний к 14 годам тюрьмы, пишет Rus.Postimees.
Суд установил, что за судебные издержки Иван Козлов должен заплатить 8216,60 евро. Судебное решение еще не вступило в силу, пишет Järva Teataja.
В октябре прошлого года полиция получила сообщение, что в расположенной на Пярнуской улице в Пайде квартире избили человека и он не подает признаков жизни. Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили там тело 88-летней женщины с признаками насилия.
Глава Пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу рассказал тогда, что пьяный Козлов избил 88-летнюю женщину до смерти: "Он покинул место происшествия до прибытия полицейских, но патрули нашли его спустя несколько минут и задержали".
Побеседовавший с Järva Teataja сосед рассказал год назад, что знал убитую много лет. И Козлов был ему знаком, поскольку периодически приходил помогать старушке по дому. По его данным, убийца не являлся родственником свой жертвы. "На трезвую голову он не бил людей, но пьяный творил такое, что ой-ой-ой", - вспомнил он.
По его словам, 88-летняя женщина была очень спокойной и милой, социальные работники возили ее в магазин и обратно. "Сама она довольно плохо двигалась, только выходила из квартиры, чтобы посидеть на скамейке", - описал он.