Футболист сборной Латвии извинился за игру против Мальты

Сборная Латвии во вторник у себя дома уступила Мальте (0:1), пропустив гол на последних секундах матча. Мальтийцы забили гол после того как Марцис Ошс нарушил правила и "подарил" гостям право на опасный стандарт.

К мячу подошёл Стивен Пизани, который сделал навес в штрафную площадь, где расторопнее всех на втором этаже оказался Стив Борг.

После этой игры в соцсетях поднялась настоящая волна недоумения и негатива в адрес национальной команды, а два дня спустя защитник Ошс в своём Twitter принёс публичные извинения за результат команды.

"Я бы хотел извиниться перед всеми за игру и результат в минувшем матче против Мальты. Мы, игроки, несём ответственность за то, что происходит на поле и какие решения мы принимаем", - написал футболист.

Es vēlos atvainoties ikvienam par sniegumu un rezultātu iepriekšējā spēlē pret Maltu! Mēs, spēlētāji, esam atbildīgi par to, kas notiek laukumā un kādus lēmumus pieņemam! 🇱🇻 pic.twitter.com/XRWNvNY3MA — Mārcis Ošs (@MarcisOss) October 15, 2020

Напомним, после четырёх сыгранных матчей первую группу лиги D возглавляют Фарерские острова - 10 очков, на второе место поднялась Мальта (5 очков). Латвия (3 очка) и Андорра (2 очка) занимают третье и четвёртое места соответственно.