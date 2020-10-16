Футболист сборной Латвии извинился за игру против Мальты

Защитник сборной Латвии по футболу Марцис Ошс в своём Twitter принёс извинения за невыразительное выступление национальной команды в матче Лиги Наций против Мальты.
Сборная Латвии во вторник у себя дома уступила Мальте (0:1), пропустив гол на последних секундах матча. Мальтийцы забили гол после того как Марцис Ошс нарушил правила и "подарил" гостям право на опасный стандарт.
К мячу подошёл Стивен Пизани, который сделал навес в штрафную площадь, где расторопнее всех на втором этаже оказался Стив Борг.
Latvija🇱🇻 - Malta🇲🇹 0:1 (spēle galā)— LV_futbols (@LV_futbols) October 13, 2020
KAUNS pic.twitter.com/aOftdoZauh
После этой игры в соцсетях поднялась настоящая волна недоумения и негатива в адрес национальной команды, а два дня спустя защитник Ошс в своём Twitter принёс публичные извинения за результат команды.
"Я бы хотел извиниться перед всеми за игру и результат в минувшем матче против Мальты. Мы, игроки, несём ответственность за то, что происходит на поле и какие решения мы принимаем", - написал футболист.
Es vēlos atvainoties ikvienam par sniegumu un rezultātu iepriekšējā spēlē pret Maltu! Mēs, spēlētāji, esam atbildīgi par to, kas notiek laukumā un kādus lēmumus pieņemam! 🇱🇻 pic.twitter.com/XRWNvNY3MA— Mārcis Ošs (@MarcisOss) October 15, 2020
Напомним, после четырёх сыгранных матчей первую группу лиги D возглавляют Фарерские острова - 10 очков, на второе место поднялась Мальта (5 очков). Латвия (3 очка) и Андорра (2 очка) занимают третье и четвёртое места соответственно.
Последние матчи в рамках Лиги Наций УЕФА сборная Латвии проведёт в ноябре.