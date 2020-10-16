Пт, 16.10.2020
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Уга Думпис, инфекционист

Футболист сборной Латвии извинился за игру против Мальты

Марцис Ошс

ФОТО: Sanita Sparāne (Latvijas Futbola federācija)

Защитник сборной Латвии по футболу Марцис Ошс в своём Twitter принёс извинения за невыразительное выступление национальной команды в матче Лиги Наций против Мальты.

Сборная Латвии во вторник у себя дома уступила Мальте (0:1), пропустив гол на последних секундах матча. Мальтийцы забили гол после того как Марцис Ошс нарушил правила и "подарил" гостям право на опасный стандарт. 

К мячу подошёл Стивен Пизани, который сделал навес в штрафную площадь, где расторопнее всех на втором этаже оказался Стив Борг.

После этой игры в соцсетях поднялась настоящая волна недоумения и негатива в адрес национальной команды, а два дня спустя защитник Ошс в своём Twitter принёс публичные извинения за результат команды.

"Я бы хотел извиниться перед всеми за игру и результат в минувшем матче против Мальты. Мы, игроки, несём ответственность за то, что происходит на поле и какие решения мы принимаем", - написал футболист.

Напомним, после четырёх сыгранных матчей первую группу лиги D возглавляют Фарерские острова - 10 очков, на второе место поднялась Мальта (5 очков). Латвия (3 очка) и Андорра (2 очка) занимают третье и четвёртое места соответственно.

Последние матчи в рамках Лиги Наций УЕФА сборная Латвии проведёт в ноябре.

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