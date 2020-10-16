Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

В начале октября имя Тихановской было внесено в список разыскиваемых МВД России.

Тогда в ведомстве подчеркнули, что против Тихановской в ​​России не возбуждалось уголовных дел и розыск объявлен по причине того, что между Россией и Беларусью происходит обмен информацией о разыскиваемых лицах.

В Беларуси в отношении Тихановской возбуждено уголовное дело за "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет".

В штабе Тихановской заявили, что официальных заявлений от властей о возбуждении уголовного дела она не получала, однако подробности дела ее не особо интересуют.

Тихановская покинула Беларусь после президентских выборов 9 августа, на которых она баллотировалась, как кандидат от оппозиции. Она была вынуждена покинуть страну в результате давления и угроз со стороны властей.

Тихановская осталась в Литве, а также посещает другие европейские страны, где встречается с лидерами стран-членов Европейского Союза (ЕС).