Стал известен диагноз госпитализированной Медведевой

Чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, на текущий момент удаётся обойтись без хирургического вмешательства.

О госпитализации 20-летней Медведевой сообщалось 8 октября. Из-за этого фигуристка была вынуждена пропустить первый и второй этапы Кубка России.

"Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Но она уже сегодня она проведёт первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам", - сказал собеседник ТАСС.