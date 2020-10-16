Стал известен диагноз госпитализированной Медведевой

Стал известен диагноз российской фигуристки Евгении Медведевой после госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, на текущий момент удаётся обойтись без хирургического вмешательства.
О госпитализации 20-летней Медведевой сообщалось 8 октября. Из-за этого фигуристка была вынуждена пропустить первый и второй этапы Кубка России.
"Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Но она уже сегодня она проведёт первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам", - сказал собеседник ТАСС.
Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра. После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но осенью 2020-го вернулась в группу к российскому тренеру.