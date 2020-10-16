Пт, 16.10.2020
Несомненно, этих неверующих хотелось бы пригласить в больницу как добровольных помощников, так как у нас действительно не хватает людей. Конечно, господину Г можем предложить опцию работать в боксах без защитных средств. Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог
Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог

Стал известен диагноз госпитализированной Медведевой

Евгений Медведев

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Стал известен диагноз российской фигуристки Евгении Медведевой после госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, на текущий момент удаётся обойтись без хирургического вмешательства. 

О госпитализации 20-летней Медведевой сообщалось 8 октября. Из-за этого фигуристка была вынуждена пропустить первый и второй этапы Кубка России.

"Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Но она уже сегодня она проведёт первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам", - сказал собеседник ТАСС.

Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра. После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но осенью 2020-го вернулась в группу к российскому тренеру.

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