Пт, 16.10.2020
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Новая вспышка Covid-19: в Вецпиебалге заболели больше 50 работников хора

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В Вецпиебалгском районе не менее 50 людям диагностировали Covid-19, сообщает портал публичных СМИ lsm.lv со ссылкой на сказанное директором отдела анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрием Перевощиковым журналистам.

У эпидемиологов была информация, что в Вецпиебалге заболел сотрудник учебного заведения, контактировавший со многими людьми - то есть, он не только работал в школе, но и недавно ездил на экскурсию и посещал занятия хора.

В Вецпиебалге прошли обширные тесты на Covid-19 по слюне, и было выявлено как минимум 50 случаев. Эпидемиологи интенсивно работают над исследованием взаимосвязи между случаями.

Кажется, что распространение произошло в хоре.

Как сообщалось, количество новых случаев заражения Covid-19 в Латвии в четверг, 15 октября, достигло 148 человек.

За последние сутки также скончался и инфицированный Covid-19 человек в возрасте от 30 до 35 лет.

За последние сутки было проведено 4759 обследований на Covid-19, что является одним из самых высоких показателей количества тестов, проведенных за день. Между тем, всего в Латвии проведено 382 949 обследований, 3 204 человека заболели, а 1329 выздоровели.

Доля положительных случаев по отношению к количеству протестированных в прошлый день составила 3,1%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку при этом показателе выше 3% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошлый день в общей сложности было госпитализировано шесть пациентов с Covid-19. Всего в больницах проходят лечение 63 пациента, из которых 54 имеют среднетяжелое течение болезни, а девять - тяжелое. В то же время 12 пациентов были выписаны из больницы накануне, таким образом, всего 277 пациентов были выписаны из больницы, среди которых как выздоровевшие, так и умершие.

SPKC указал, что при групповых занятиях спортом основной риск заражения Covid-19 связан с нахождением в узких помещениях, таких как гардеробы, раздевалки или душевые, когда нет разделения между потоками людей разных социальных пузырей.

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