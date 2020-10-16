Новая вспышка Covid-19: в Вецпиебалге заболели больше 50 работников хора

У эпидемиологов была информация, что в Вецпиебалге заболел сотрудник учебного заведения, контактировавший со многими людьми - то есть, он не только работал в школе, но и недавно ездил на экскурсию и посещал занятия хора.

В Вецпиебалге прошли обширные тесты на Covid-19 по слюне, и было выявлено как минимум 50 случаев. Эпидемиологи интенсивно работают над исследованием взаимосвязи между случаями.

Кажется, что распространение произошло в хоре.

Как сообщалось, количество новых случаев заражения Covid-19 в Латвии в четверг, 15 октября, достигло 148 человек.

За последние сутки также скончался и инфицированный Covid-19 человек в возрасте от 30 до 35 лет.

За последние сутки было проведено 4759 обследований на Covid-19, что является одним из самых высоких показателей количества тестов, проведенных за день. Между тем, всего в Латвии проведено 382 949 обследований, 3 204 человека заболели, а 1329 выздоровели.

Доля положительных случаев по отношению к количеству протестированных в прошлый день составила 3,1%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку при этом показателе выше 3% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошлый день в общей сложности было госпитализировано шесть пациентов с Covid-19. Всего в больницах проходят лечение 63 пациента, из которых 54 имеют среднетяжелое течение болезни, а девять - тяжелое. В то же время 12 пациентов были выписаны из больницы накануне, таким образом, всего 277 пациентов были выписаны из больницы, среди которых как выздоровевшие, так и умершие.