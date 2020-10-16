Трагедия в Кекаве: полиция задержала мать за убийство годовалой дочери

Государственная полиция задержала женщину за убийство годовалой дочери и запросила у суда ордер на ее арест, выяснило агентство LЕТА.
Госполиция сообщает, что вчера около 19:00 в полицию поступила информация о пропаже в Кекавском крае женщины и ее годовалой дочери.
Получив эту информацию, полиция немедленно начала поиски женщины и ребенка.
В машине была обнаружена пропавшая женщина, находящаяся в состоянии сильного опьянения.
Примерно в 40-50 метрах от машины в реке недалеко от берега был обнаружен труп ребенка 2019 года рождения.
Полиция возбудила дело по статье уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или заключения на срок от 10 до 20 лет.
Завтра, 17 октября, будет решаться вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанной женщины.
Полиция продолжает расследование и выясняет обстоятельства случившегося.