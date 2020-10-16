Пт, 16.10.2020
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Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог
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Трагедия в Кекаве: полиция задержала мать за убийство годовалой дочери

Иллюстративное фото

ФОТО: shutterstock.com

Государственная полиция задержала женщину за убийство годовалой дочери и запросила у суда ордер на ее арест, выяснило агентство LЕТА.

Госполиция сообщает, что вчера около 19:00 в полицию поступила информация о пропаже в Кекавском крае женщины и ее годовалой дочери.

Получив эту информацию, полиция немедленно начала поиски женщины и ребенка.

При осмотре окрестностей места жительства женщины и возможных мест ее нахождения около 22:18 на берегу Даугавы была замечена принадлежащая пропавшей женщине машина.

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В машине была обнаружена пропавшая женщина, находящаяся в состоянии сильного опьянения.

Примерно в 40-50 метрах от машины в реке недалеко от берега был обнаружен труп ребенка 2019 года рождения.

Полиция возбудила дело по статье уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или заключения на срок от 10 до 20 лет.

Завтра, 17 октября, будет решаться вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанной женщины.

Полиция продолжает расследование и выясняет обстоятельства случившегося.

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