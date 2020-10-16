Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из пяти стран. Каких именно?

С прошлой недели изменен принцип установления порога для самоизоляции - теперь он устанавливается с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии. Этот показатель сейчас составляет 61,9 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей.

Самоизоляция в Латвии должна соблюдаться при возвращении из Ватикана, где на сегодняшний день отмечен самый высокий уровень заболеваемости - 1717,7 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей, а также Андорры, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Исландии, Люксембурга, Словакии, Словении, Мальты, Швейцарии, Ирландии и Румынии, а также путешествии транзитом через эти страны. Риск для здоровья в этих странах оценивается как очень высокий. Кумулятивный показатель заболеваемости за 14 дней там превышает 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Самоизоляцию в Латвии также необходимо соблюдать при возвращении или путешествии транзитом через Португалию, Австрию, Лихтенштейн, Польшу, Венгрию, Хорватию, Италию, Монако, Данию, Болгарию, Швецию, Сан-Марино, Литву и Германию. В этих странах 14-дневный совокупный показатель заболеваемости превышает 61,9 случая на 100 тыс. жителей. Риск для здоровья в этих странах оценивается как высокий.

Говоря о странах за пределами Евросоюза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании, необходимо соблюдать самоизоляцию при возвращении из Грузии, Туниса и Канады. Самоизоляция не требуется по возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

При возвращении из других стран, не включенных в список SPKC, необходимо соблюдать самоизоляцию.