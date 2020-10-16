Пт, 16.10.2020
Групповые занятия спортом опасны не сами по себе, а тем, что вместе собираются люди из разных мест за пределами своих "социальных пузырей". Уга Думпис, инфекционист
Уга Думпис, инфекционист

Самоизоляцию не нужно соблюдать по возвращении из пяти стран. Каких именно?

Самолеты немецкого авиаперевозчика TUI на закрытой из-за ограничений на перелет коронавируса взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ганновера.

ФОТО: FABIAN BIMMER/REUTERS

С субботы, 17 октября, самоизоляцию в Латвии не нужно будет соблюдать по возвращении из пяти стран - Финляндии, Греции, Кипра, Эстонии и Норвегии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

С прошлой недели изменен принцип установления порога для самоизоляции - теперь он устанавливается с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии. Этот показатель сейчас составляет 61,9 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей.

Самоизоляция в Латвии должна соблюдаться при возвращении из Ватикана, где на сегодняшний день отмечен самый высокий уровень заболеваемости - 1717,7 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей, а также Андорры, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Исландии, Люксембурга, Словакии, Словении, Мальты, Швейцарии, Ирландии и Румынии, а также путешествии транзитом через эти страны. Риск для здоровья в этих странах оценивается как очень высокий. Кумулятивный показатель заболеваемости за 14 дней там превышает 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Самоизоляцию в Латвии также необходимо соблюдать при возвращении или путешествии транзитом через Португалию, Австрию, Лихтенштейн, Польшу, Венгрию, Хорватию, Италию, Монако, Данию, Болгарию, Швецию, Сан-Марино, Литву и Германию. В этих странах 14-дневный совокупный показатель заболеваемости превышает 61,9 случая на 100 тыс. жителей. Риск для здоровья в этих странах оценивается как высокий.

Говоря о странах за пределами Евросоюза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании, необходимо соблюдать самоизоляцию при возвращении из Грузии, Туниса и Канады. Самоизоляция не требуется по возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

При возвращении из других стран, не включенных в список SPKC, необходимо соблюдать самоизоляцию.

По информации SPKC, с понедельника, 19 октября, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в Ватикан, Андорру, Чехию, Бельгию, Нидерланды и Францию, потому что количество случаев Covid-19 там вдвое превышает средний показатель по ЕС, ЕЭЗ и Великобритании, который составляет 172,9 случая на 100 тыс. жителей.

 

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