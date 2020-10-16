Насколько точны тесты на Covid-19? Рассказывает Юрий Перевощиков

"К сожалению, и с тестом на Covid-19 многое зависит от момента сбора материала, качества материала и количества вируса в организме", - сказал эпидемиолог, добавив, что человечество еще не изобрело ни одного лабораторного теста с чувствительностью 100%.

Ложноотрицательный результат может появиться, например, если у инфицированного человека заканчивается инкубационный период. По словам эпидемиолога, есть вероятность того, что по окончании инкубационного периода и при ухудшении состояния человека через относительно короткий промежуток времени Covid-19 появится в его организме в большем количестве.

В то же время, по словам эпидемиолога, если Covid-19 обнаружен, то у человека определенно есть вирус.