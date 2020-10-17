Видео ⟩ Водитель грузовика не заметил кольцевую и проехал прямо - несколько человек в больнице

Вскоре на место происшествия приехали бригады скорой медицинской помощи и доставили водителя Audi и его пассажира в больницу. Люди получили травмы головы.

Видео: программа Degpunktā

Врачи оценили состояние здоровья пострадавших как стабильное. Прибывшие сотрудники дорожной полиции пришли к выводу, что водитель-дальнобойщик может общаться только на польском языке, поэтому вызвали на место происшествия переводчика.

Позже водитель объяснил, что ехал по этой дороге впервые в жизни и заметил кольцевую в самый последний момент, когда тормозить было уже поздно.

ФОТО: скриншот из видео

Водителя также проверили на наличие алкоголя в крови и выяснили, что он был трезв. Вытащить из канавы фуру оказалось настоящим испытанием.

ФОТО: скриншот из видео

Даже спасатели со спецтехникой не были уверены, как вытащить грузовик из канавы. Процесс требовал больших усилий, и несколько тонн тяжелой техники было извлечено из канавы только во второй половине дня.