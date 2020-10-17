"Ребята из разведки приносят еще фамилии". Как Европа составляет санкционные списки

"В реальности бывает так: МИД и, например, минфин составляют список на основе своих знаний о теме и открытых данных. А потом приходят ребята из разведки и говорят - вот вам еще фамилии людей, которые, по нашим данным, также причастны к этому вопросу. Поищите, пожалуйста, в открытых источниках какие-нибудь сведения, на основании которых их можно тоже включить в список. И мы ищем", - рассказал источник Би-би-си, несколько раз участвовавший в работе над санкционными списками Евросоюза.

Частные лица могут оспорить попадание в санкционный список ЕС в Европейском суде по правам человека, и чтобы не проиграть подобное дело, Евросоюз должен быть готов публично объяснить причины включения какого-то человека или компании в ограничительный список. Именно поэтому в Европе стараются не полагаться исключительно на советы разведки, не подкрепив их дополнительной аргументацией.

"Основанием для включения в список необязательно должны быть свидетельства или документы, которые уже сейчас есть в открытом доступе. Главное, чтобы бумаги были доступны для публикации в случае необходимости, то есть они не должны носить гриф "секретно", - поясняет источник.

Это, кстати, основная причина, по которой санкционные списки ЕС в отношении России короче, чем аналогичные списки США, - там спокойно опираются и на закрытые данные.

Например, в санкционный список ЕС после отравления Скрипаля были внесены только четыре человека (все сотрудники ГРУ, которое Британия публично обвинила в операции в Солсбери), а под ограничительные меры США попали также три российских научно-исследовательских института.

Американцы написали, что у них есть "веские основания полагать", что эти НИИ связаны с российской программой разработки химического оружия. Однако в открытых источниках доказательств этой информации нет, поэтому в списке ЕС два из трех этих НИИ не появились (ГосНИИОХТ был включен в санкционный список ЕС только в октябре 2020 года после инцидента с отравлением Алексея Навального).

"Те, кто работает над списком, действуют в максимально конфиденциальной обстановке. Информация о предварительных - то есть более длинных - версиях санкционных списков и тех, кого и почему оттуда в итоге вычеркнули или дописали, не должна просочиться наружу. Также важно, чтобы какие-нибудь лоббисты не узнали, кто именно работает над составлением списка, и не пытались на них влиять", - отмечает чиновник Евросоюза.

По этой же причине - чтобы не было утечек - к составлению списков стараются не привлекать сторонних людей, вроде сотрудников НКО и негосударственных исследовательских центров.