По делу о теракте во Франции задержаны четыре человека

Французская полиция задержала четырех человек в рамках расследования дела об убийстве учителя в пригороде Парижа. Об этом в субботу, 16 октября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах.
По данным Le Parisien, все четверо являются родственниками нападавшего. Уточняется, что один из задержанных является несовершеннолетним. Все задержанные помещены под стражу.
Напомним, что в пятницу, (17 октября) в городе Конфлан-Сент-Онорин напали на преподавателя истории в местном колледже и обезглавили его.
Как пишут издания Le Figaro и Actu17, на занятиях учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Le Monde сообщает, что урок был посвящен свободе слова.
Нападавший был застрелен. Он может быть родственником одного из студентов, сообщает Le Figaro. По информации Actu17 и Le Parisien, предполагаемый преступник - чеченского происхождения. Ему было 18 лет. Как сообщает издание Baza со ссылкой на российское консульство во Франции, он родился в Москве.