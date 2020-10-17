По делу о теракте во Франции задержаны четыре человека

По данным Le Parisien, все четверо являются родственниками нападавшего. Уточняется, что один из задержанных является несовершеннолетним. Все задержанные помещены под стражу.

Напомним, что в пятницу, (17 октября) в городе Конфлан-Сент-Онорин напали на преподавателя истории в местном колледже и обезглавили его.

Как пишут издания Le Figaro и Actu17, на занятиях учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Le Monde сообщает, что урок был посвящен свободе слова.