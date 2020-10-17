Сб, 17.10.2020
Это или ошибка, или "заказ", я не знаю. Почему мне в течение часа изменили анализы? Мужчина, у которого как констатировали, так и не констатировали Covid-19
Мужчина, у которого как констатировали, так и не констатировали Covid-19

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Фото ⟩ Без предрассудков и стеснения: пара путешествует по миру голышом

Одна бельгийская пара привлекла к себе внимание мировой общественности тем, что путешествуют ... абсолютно голыми!

Тридцатилетние Ник и Линса де Корте называют себя натуралистами и путешествуют по миру обнаженными везде, где это возможно.

За их приключениями в социальной сети Instagram следят более 32 тысяч подписчиков. У пары, вероятно, было бы больше подписчиков, если бы в прошлом году приложение не заблокировало их аккаунт году из-за обнаженных фотографий.

Голыми они ныряют в прорубь, пьют пиво в португальском баре и гуляют по тропическим лесам Амазонки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What’s your new superpower? 🦸🏻‍♂️🦹🏻‍♀️

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Naked Wanderings theme week throw🔙: Bali and Thailand. 💚💙

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Don’t ask us why we are crazy, we just are 🤪.

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Our bar is better than yours (because it’s a nude bar) 😁🍻. @montebarao

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Mermaid on the run! 🧜🏼‍♀️ @domainedelasabliere30

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Always happy to hear a good joke 🤣💦. @leclosbarrat_naturisme .

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The parties in your head are the best ones! 🤣💃🏻🤣

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Always smile and wave when your boyfriend comes out of the ocean! 🤗💙.

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‘Nuditation’, yes or no? 💆🏻‍♂️💆🏻‍♀️ @unseen.bali

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We think we still need some practice 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♀️

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