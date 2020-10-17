Фото ⟩ Без предрассудков и стеснения: пара путешествует по миру голышом

Тридцатилетние Ник и Линса де Корте называют себя натуралистами и путешествуют по миру обнаженными везде, где это возможно.

За их приключениями в социальной сети Instagram следят более 32 тысяч подписчиков. У пары, вероятно, было бы больше подписчиков, если бы в прошлом году приложение не заблокировало их аккаунт году из-за обнаженных фотографий.