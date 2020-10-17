Рекорд с начала пандемии: в Италии за сутки выявили более 10 000 случаев Covid-19

В Италии зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса Covid-19 суточный прирост заражений - более 10 000 сообщает "Интерфакс".
Так, за последние 24 часа выявили 10 010 случаев коронавируса, что на 13% выше показателя за четверг, 16 октября. В стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов.
Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно растет. За сутки число таких заболевших увеличилось на 52, теперь этот показатель составляет 638.
Италия была первой страной в Европе, пострадавшей от коронавируса. По числу летальных исходов инфицированных она стоит на втором месте среди европейских стран после Великобритании.