Рекорд с начала пандемии: в Италии за сутки выявили более 10 000 случаев Covid-19

Так, за последние 24 часа выявили 10 010 случаев коронавируса, что на 13% выше показателя за четверг, 16 октября. В стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов.

Всего в Италии за время пандемии диагностировали свыше 391 тыс. инфицированных, более 36 тыс. заразившихся скончались.

Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно растет. За сутки число таких заболевших увеличилось на 52, теперь этот показатель составляет 638.