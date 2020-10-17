Сб, 17.10.2020
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  • С сегодняшнего дня в Латвии вводятся более строгие ограничения: вот, что вам нужно знать

Covid-19 ⟩ С сегодняшнего дня в Латвии вводятся более строгие ограничения: вот, что вам нужно знать

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

С сегодняшнего дня (17 октября) вступают в силу более строгие ограничения на собрания людей, в том числе на частных мероприятиях и в ресторанах. Это предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые на этой неделе утвердило правительство.

  • С сегодняшнего дня на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек, на частных мероприятиях на открытом воздухе - до 300 человек.
  • Если частное мероприятие проводится в общественном месте, например, в ресторане, бане или клубе, для его участников должны быть обеспечены фиксированные персональные места, участниками должна соблюдаться двухметровая дистанция, за исключение лиц из одного домохозяйства, и мероприятие не должно длиться дольше 24.00.
  • В местах общепита и барах во внутренних помещениях за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства. Работать места общепита могут с 6.00 до 24.00.
  • С сегодняшнего дня до 6 ноября не должны проводиться групповые спортивные тренировки в помещениях.
  • Любительские спортивные мероприятия в дальнейшем можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.
  • Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, команд высших лиг.
  • ​Также до 6 ноября запрещена организация спортивных мероприятий. Запрет не распространяется на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.

Как заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, риск заражения Covid-19 на групповых спортивных занятиях в первую очередь связан с пребыванием в ограниченном пространстве, например, в раздевалках и душевых, при этом не разделены потоки людей.

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