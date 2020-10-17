Covid-19 ⟩ В Латвии вводят более строгие ограничения: вот, что вам нужно знать

С субботы, 17 октября, вступают в силу более строгие ограничения на собрания людей, в том числе на частных мероприятиях и в ресторанах. Это предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые на этой неделе утвердило правительство.
- С сегодняшнего дня на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек, на частных мероприятиях на открытом воздухе - до 300 человек.
- Если частное мероприятие проводится в общественном месте, например, в ресторане, бане или клубе, для его участников должны быть обеспечены фиксированные персональные места, участниками должна соблюдаться двухметровая дистанция, за исключение лиц из одного домохозяйства, и мероприятие не должно длиться дольше 24.00.
- В местах общепита и барах во внутренних помещениях за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства. Работать места общепита могут с 6.00 до 24.00.
- С сегодняшнего дня до 6 ноября не должны проводиться групповые спортивные тренировки в помещениях.
- Любительские спортивные мероприятия в дальнейшем можно проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях могут проводиться только индивидуальные занятия спортом.
- Ограничения не распространяются на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, команд высших лиг.
- Также до 6 ноября запрещена организация спортивных мероприятий. Запрет не распространяется на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.
Как заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, риск заражения Covid-19 на групповых спортивных занятиях в первую очередь связан с пребыванием в ограниченном пространстве, например, в раздевалках и душевых, при этом не разделены потоки людей.