Covid-19 ⟩ В Латвии вводят более строгие ограничения: вот, что вам нужно знать

С субботы, 17 октября, вступают в силу более строгие ограничения на собрания людей, в том числе на частных мероприятиях и в ресторанах. Это предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые на этой неделе утвердило правительство.