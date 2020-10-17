Сб, 17.10.2020
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Город Азербайджана подвергся ракетному обстрелу. Власти сообщили о 13 погибших и 52 раненых

Нагорный Карабах

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Ночью 17 октября в Гяндже - во втором по величине городе Азербайджана - раздались несколько громких взрывов. Прокуратура Азербайджана сообщила, что по городу был нанесен ракетный удар, сообщает "Медуза" со ссылкой на корреспондента "Коммерсанта", который находится на месте событий.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Гяндже разрушены более 20 домов.

По информации МЧС Азербайджана, на данный момент из-под завалов извлекли 13 погибших и 52 раненых.

Напомним, что боевые действия с применением тяжелого вооружения возобновились на границе Армении и Азербайджана 27 сентября. Страны обвинили друг друга в эскалации конфликта и ввели военное положение.

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