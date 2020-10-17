Город Азербайджана подвергся ракетному обстрелу. Власти сообщили о 13 погибших и 52 раненых

Ночью 17 октября в Гяндже - во втором по величине городе Азербайджана - раздались несколько громких взрывов. Прокуратура Азербайджана сообщила, что по городу был нанесен ракетный удар, сообщает "Медуза" со ссылкой на корреспондента "Коммерсанта", который находится на месте событий.