Город Азербайджана подвергся ракетному обстрелу. Власти сообщили о 13 погибших и 52 раненых

Ночью 17 октября в Гяндже - во втором по величине городе Азербайджана - раздались несколько громких взрывов. Прокуратура Азербайджана сообщила, что по городу был нанесен ракетный удар, сообщает "Медуза" со ссылкой на корреспондента "Коммерсанта", который находится на месте событий.
Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Гяндже разрушены более 20 домов.
Напомним, что боевые действия с применением тяжелого вооружения возобновились на границе Армении и Азербайджана 27 сентября. Страны обвинили друг друга в эскалации конфликта и ввели военное положение.