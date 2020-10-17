В Иманте в пожаре погиб человек. В квартире не было детектора дыма

В полночь в Иманте на улице Маза Круму загорелась квартира на первом этаже, в результате чего погиб один человек. Ещё трое пострадали.

"Один умер, не знаю, с какой квартиры. Его откачивали, откачивали, трубку в рот клали. Страшное дело. Потом смотрю, накрыли уже", - рассказывает одна из жительниц дома, которая, почувствовав запах гари выбежала на улицу.

Пожарные сообщили LTV7, что несколько человек пришлось выносить уже без сознания. Так, например, одного жильца нашли на лестничной клетке. Он потерял сознание сразу, как открыл дверь.