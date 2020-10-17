В Иманте в пожаре погиб человек. В квартире не было детектора дыма

В ночь на субботу, 17 октября, в Иманте на улице Маза Круму в одной из квартир пятиэтажного дома произошел пожар. Погиб один человек, ещё трое пострадали. Причиной могла стать старая электропроводка, сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером".
В полночь в Иманте на улице Маза Круму загорелась квартира на первом этаже, в результате чего погиб один человек. Ещё трое пострадали.
"Один умер, не знаю, с какой квартиры. Его откачивали, откачивали, трубку в рот клали. Страшное дело. Потом смотрю, накрыли уже", - рассказывает одна из жительниц дома, которая, почувствовав запах гари выбежала на улицу.
Пожарные сообщили LTV7, что несколько человек пришлось выносить уже без сознания. Так, например, одного жильца нашли на лестничной клетке. Он потерял сознание сразу, как открыл дверь.
Командир 5-й Рижской части пожарно-спасательной службы Андрей Котов рассказал, что причиной пожара стало повреждение электропроводки. Спасти спящих мог бы детектор дыма, но его не было.