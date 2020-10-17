В Литве выявлено 228 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 36

126 новых случаев связаны с уже известными очагами, обстоятельства заражения 53 человек неясны.

НЦОЗ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксирован 113-й случай смерти от коронавируса - скончался житель Шауляйского округа из возрастной группы 90-99 лет, у которого были сопутствующие заболевания.

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1761 первичный тест на коронавирус, позитивный результат дали 36 тестов.

Заболеваемость за последние 14 дней упала в Эстонии до 35,74 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро субботы в больницах находятся 30 пациентов с коронавирусом, из них к аппарату ИВЛ подключены двое.

За время пандемии в Эстонии умерли 68 заразившихся коронавирусом.