В Литве выявлено 228 новых случаев коронавируса; в Эстонии - 36

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 228 новых случаев коронавируса, один человек умер, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.
126 новых случаев связаны с уже известными очагами, обстоятельства заражения 53 человек неясны.
НЦОЗ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксирован 113-й случай смерти от коронавируса - скончался житель Шауляйского округа из возрастной группы 90-99 лет, у которого были сопутствующие заболевания.
Эстония:
За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1761 первичный тест на коронавирус, позитивный результат дали 36 тестов.
По состоянию на утро субботы в больницах находятся 30 пациентов с коронавирусом, из них к аппарату ИВЛ подключены двое.
За время пандемии в Эстонии умерли 68 заразившихся коронавирусом.
Всего в Эстонии сделано более 241 000 первичных тестов, из них позитивный результат на коронавирус дали 4052 теста (1,67%).