Яхта за $3 млн, элитный автопарк и ботинки из питона. На что тратит деньги Макгрегор?

Как известно, бывший двукратный чемпион UFC Макгрегор зарабатывает деньги не только в смешанных единоборствах. Так, например, его компания по производству виски приносит ирландцу солидные деньги. Также боец занимается рекламой и финансовыми вложениями.

На что же спортсмен тратит такие огромные деньги?

Некоторые покупки Макгрегора буквально поражают воображение. 2

Вот, например, одна из последних покупок ирландца - супер-яхта "Ламборджини", выполненная в стиле гиперкара. Внутри корабль оформлен согласно пожеланиям Конора: золото, огромные экраны и прочие символы дорогой жизни.

Примерная стоимость роскошной лодки - 3 000 000 долларов.

Отдельной темой является одежда бойца. Во-первых, Конора одевают сразу несколько именитых дизайнеров. Во-вторых, цена костюмов спортсмена может достигать 30 000 - 50 000 евро, обычные футболки для пробежки стоят более 200 евро.

Конор носит ботинки из питона и крокодила, чья стоимость может достигать 2 700 евро. 2

Яхта для Конора стала уже не первой, а машин у него и вовсе целый автопарк. Его самый дорогой автомобиль - Роллс-Ройс за 975 000 евро.

В Дублине, где спортсмен проводит почти всё свободное время, он имеет двухэтажный дом стоимостью около 1 643 000 евро. Чуть дороже его вилла в Испании, куда он прилетает отдыхать - 2 191 000 евро.