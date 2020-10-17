Яхта за $3 млн, элитный автопарк и ботинки из питона. На что тратит деньги Макгрегор?

Конор Макгрегор - не только один из самых знаменитых спортсменов мира, но и один из самых богатых. Именно он устроил финансовую революцию в ММА, показав, сколько можно зарабатывать в этом виде спорта, пишет "Чемпионат".
Как известно, бывший двукратный чемпион UFC Макгрегор зарабатывает деньги не только в смешанных единоборствах. Так, например, его компания по производству виски приносит ирландцу солидные деньги. Также боец занимается рекламой и финансовыми вложениями.
На что же спортсмен тратит такие огромные деньги?
Вот, например, одна из последних покупок ирландца - супер-яхта "Ламборджини", выполненная в стиле гиперкара. Внутри корабль оформлен согласно пожеланиям Конора: золото, огромные экраны и прочие символы дорогой жизни.
Примерная стоимость роскошной лодки - 3 000 000 долларов.
Отдельной темой является одежда бойца. Во-первых, Конора одевают сразу несколько именитых дизайнеров. Во-вторых, цена костюмов спортсмена может достигать 30 000 - 50 000 евро, обычные футболки для пробежки стоят более 200 евро.
Яхта для Конора стала уже не первой, а машин у него и вовсе целый автопарк. Его самый дорогой автомобиль - Роллс-Ройс за 975 000 евро.
В Дублине, где спортсмен проводит почти всё свободное время, он имеет двухэтажный дом стоимостью около 1 643 000 евро. Чуть дороже его вилла в Испании, куда он прилетает отдыхать - 2 191 000 евро.
Самая дорогая недвижимость ирландца - особняк в Лас-Вегасе за 2 738 183 евро.