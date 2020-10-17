Возможное убийство годовалой дочери: новые детали трагедии

Что случилось?

Как уже сообщал RUS TVNET, в четверг около 19:00 в полицию поступила информация о пропаже в Кекавском крае женщины и ее годовалой дочери. Полиция немедленно начала их розыск.

При осмотре окрестностей в 22:18 на берегу Даугавы была замечена принадлежащая женщине машина. Женщина находилась в ней в состоянии сильного опьянения.

Примерно в 40-50 метрах от машины в реке недалеко от берега был обнаружен труп ребенка 2019 года рождения.

Полиция возбудила дело по статье Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Полиция продолжает расследование и выясняет обстоятельства случившегося.

Что стало известно СМИ?

Соседи семьи убеждены, что произошел несчастный случай, так как родители были заботливыми и любящими, однако в ходе расследования полиция выяснила факты, свидетельствующие об обратном, сообщила программа Degpunktā.

В Кекавской волости, на одной из улиц поселка Рамава, расположен частный дом с ухоженным садом. Здесь проживает семья - 33-летняя женщина со своим мужем, а также их общая дочь, которой в августе исполнился годик. Соседи описывают этих людей как заботливых и счастливых.

"Она была любящей матерью, которая ездила с ребенком на разные кружки. Ходила на детскую площадку здесь же, в Рамаве, дружила с детьми, вся их жизнь была фантастически устроена, ребенок был счастлив, там все хорошо", - говорит знакомый семьи.

Мама Лаура раньше работала преподавателем по настольному теннису. С момента рождения дочери женщина находится в декретном отпуске. В четверг утром она с дочерью села в семейный автомобиль Kia Ceed и исчезла на несколько часов. Родственники с тревогой позвонили в полицию.

Согласно полученной информации, женщина с ребенком исчезли около 10:00. На поиск пропавшей женщины с ребенком были мобилизованы силы полиции. Была получена информация о возможном местонахождении женщины и ее привычках. Прочесывая окрестности, была обнаружена машина женщины.

Полицейские поспешили к машине. Лаура сидела в ней одна. Инспекторы заметили, что женщина находилась в состоянии сильного опьянения, и вызвали врачей, которые доставили ее в больницу. Местонахождение дочери не было известно.

Поиски ребенка продолжились. Примерно в 50 метрах, на берегу Даугавы, было найдено тело ребенка.

В ходе опросов местных, полиция услышала: "Никто специально не шел никого убивать. Сейчас это очень большая трагедия для всей семьи и всех людей. Это первый ребенок Лаурочки. Она определенно - не убийца. Может, она упала в воду на какой-то глубине. Может, Лаура пыталась спасти ее, но безуспешно, а может, в тот момент настал шок", - говорит знакомая.

Старушка из соседнего дома также допускает возможность того, что Лаура была уставшей и, возможно, на мгновение выпустила дочь из виду.

Тем временем в полиции придерживаются иного мнения - возбуждено уголовное дело по факту убийства при отягчающих обстоятельствах.

За такое преступление закон предусматривает пожизненное заключение или тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет.

В полиции также подтвердили, что правоохранительные органы будут просить экспертов провести судебно-психиатрическую и психологическую экспертизу женщины.

Комментарий психолога

Психолог Санита Паула утверждает, что люди часто замалчивают свои проблемы, но поведенческие изменения в повседневной жизни, в эмоциональной сфере, являются признаком, на который стоит обратить внимание близким, чтобы попытаться помочь человеку, попавшему в затруднительное положение, пока не стало слишком поздно.

"Должно быть, до этого была какая-то кризисная ситуация, которая аккумулировала принятие столь крайнего решения.

Вероятно, была целая серия событий до этого, раз человек принимает настолько радикальное решение. В обществе может быть такое заблуждение. Мы же не знаем личной истории каждого. Возможно, внешне это выглядит неплохо и кажется, что в семье все хорошо, но на самом деле то, что происходит, личная история каждого", - говорит психолог.

Существуют центры помощи, такие как Marta, Dardedze и Skalbes, а также бесплатные горячие линии и социальные службы, где предоставляют консультации и помощь тем, кто к ним обращается. Психолог считает, что в Латвии много возможностей поддержки, главное - осмелиться их искать.