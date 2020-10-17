Сб, 17.10.2020
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член правления Латвийской ассоциации баров Оскар Икстенс

Госполиция просит помощи в поисках пропавшей в Милгрависе девочки

ФОТО: Valsts policija

Госполиция просит помощи в поисках девочки, пропавшей в Риге - в Милгрависе.

Северный участок разыскивает пропавшую Викторию Гринберг 2004 года рождения. Девочка покинула свой дом на улице Эзера вчера, 16 октября, и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост - 165 сантиметров, среднего телосложения, синие и черные короткие волосы.

Девочка была в черных штанах, черной обуви с розовыми шнурками, в розовой куртке с элементами камуфляжа, в розовой шапке. У девочки при себе - сумка на пояс с черно-белыми пятнами.

Девочка говорит по-русски.

Полиция призвала ознакомиться с фото девочки и связаться с ними всех, кто знает ее возможное местонахождение: 67085921 или 110.

Valsts policijas Rīgas reģiona Ziemeļu iecirknis meklē bezvēsts pazudušo 2004. gadā dzimušo Viktoriju Grīnbergu. Meitene...

Опубликовано Valsts policija meklē Суббота, 17 октября 2020 г.

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