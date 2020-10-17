Госполиция просит помощи в поисках пропавшей в Милгрависе девочки

Северный участок разыскивает пропавшую Викторию Гринберг 2004 года рождения. Девочка покинула свой дом на улице Эзера вчера, 16 октября, и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост - 165 сантиметров, среднего телосложения, синие и черные короткие волосы.

Девочка была в черных штанах, черной обуви с розовыми шнурками, в розовой куртке с элементами камуфляжа, в розовой шапке. У девочки при себе - сумка на пояс с черно-белыми пятнами.

Девочка говорит по-русски.

Полиция призвала ознакомиться с фото девочки и связаться с ними всех, кто знает ее возможное местонахождение: 67085921 или 110.