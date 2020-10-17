В Минске прошли марши женщин и студентов. На родине Лукашенко - провластный автопробег

В "Марше молодости" участие принимали студенты - по данным "Нашей нивы", около 150 человек. Участники акции продвигались к центру Минска, их начали задерживать у станции метро "Площадь Победы".

"Медуза" со ссылкой на правозащитный центр "Весна" сообщает о 30 задержанных. Среди задержанных есть и журналисты изданий Tut.by, Onliner и БелаПАН.

В свою очередь на женском марше, по сообщениям "Белсата", задержаний не было.

Во второй половине дня в Минске также началась вторая женская акция под названием "Женский демарш" - участницы гуляли по проспекту Независимости с цветами в руках, сообщает "Наша нива".

Отметим, что в субботу утром в Минске стартовал провластный автопробег - он двигался в сторону Витебска через малую родину Александра Лукашенко - деревню Александрия.