Сб, 17.10.2020
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В Минске прошли марши женщин и студентов. На родине Лукашенко - провластный автопробег

Женский марш в Минске, 17.10.2020

ФОТО: EPA/Scanpix

В субботу, 17 октября, в Минске прошли три акции протеста - "Марш молодости", традиционный женский марш и "Женский демарш", сообщает Tut.by. Также состоялся провластный автопробег, участники которого прибыли в Александрию - на родину Александра Лукашенко.

В "Марше молодости" участие принимали студенты - по данным "Нашей нивы", около 150 человек. Участники акции продвигались к центру Минска, их начали задерживать у станции метро "Площадь Победы".

"Медуза" со ссылкой на правозащитный центр "Весна" сообщает о 30 задержанных. Среди задержанных есть и журналисты изданий Tut.by, Onliner и БелаПАН. 

В свою очередь на женском марше, по сообщениям "Белсата", задержаний не было.

Во второй половине дня в Минске также началась вторая женская акция под названием "Женский демарш" - участницы гуляли по проспекту Независимости с цветами в руках, сообщает "Наша нива".

Отметим, что в субботу утром в Минске стартовал провластный автопробег - он двигался в сторону Витебска через малую родину Александра Лукашенко - деревню Александрия.

В свою очередь в субботу вечером на площади Победы собралось несколько десятков человек с государственными флагами и флагами СССР. Они спели песню "Священная война", сообщает Tut.by.

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